Desmantelan ocho cultivos de marihuana en un edificio de Roquetas de Mar con casi 2.500 plantas y 95 enganches ilegales a la red eléctrica

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha desmantelado ocho cultivos de marihuana ubicados en un mismo edificio de Roquetas de Mar, donde se han intervenido cerca de 2.500 plantas de cannabis, así como abundante material destinado al cultivo y mantenimiento de ... las plantaciones. La actuación se enmarca en la operación denominada 'Ketadesa 3', desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce.

Esta intervención, que tuvo lugar el 19 de noviembre, forma parte del trabajo permanente que la Guardia Civil mantiene contra el tráfico, cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, así como contra la defraudación de fluido eléctrico en la provincia de Almería. La operación se inició tras diversas investigaciones policiales, controles operativos, análisis de información y la colaboración ciudadana, que apuntaban a la posible existencia de delitos contra la salud pública relacionados con el cultivo de marihuana.

A ello se sumaban diversas informaciones sobre la presencia de organizaciones dedicadas al tráfico de distintas drogas en la provincia, así como quejas vecinales por constantes cortes de suministro eléctrico, detectados por la compañía Endesa, derivados presuntamente del consumo desproporcionado de energía. Ante la existencia de indicios suficientes, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro en los inmuebles a la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, autorización que fue concedida.

En el dispositivo participaron efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce, apoyados por la Patrulla de Reserva de Compañía de El Ejido (PRC) y por la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil de Málaga (UHEL). Durante el registro simultáneo de las ocho viviendas se localizaron las plantaciones 'indoor', junto a numerosos útiles destinados a su mantenimiento. En el momento de la intervención no se encontró ningún morador en el interior de los domicilios.

Los técnicos de Endesa procedieron al corte de 95 enganches fraudulentos a la red eléctrica, incluyendo los correspondientes a los inmuebles registrados. La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables de las plantaciones desmanteladas.

Desde el cuerpo se recuerda el grave peligro que supone la defraudación eléctrica, una práctica ilegal que no solo causa importantes pérdidas económicas y afecta al suministro de toda la comunidad, sino que además genera un elevado riesgo para la seguridad de las personas. La manipulación irregular de la red eléctrica puede provocar incendios, explosiones, cortocircuitos y electrocuciones, poniendo en peligro tanto a vecinos como a los propios autores del fraude.