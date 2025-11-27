Suscríbete a
ABC Premium

SUCESOS

Desmantelan ocho cultivos de marihuana en un edificio de Roquetas de Mar con casi 2.500 plantas y 95 enganches ilegales a la red eléctrica

El operativo contó con el soporte de la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil de Málaga, además de agentes de la provincia

Segunda operación para desmantelar una red de tráfico de drogas y armas de guerra con un total de 46 detenidos en Almería

Imágenes de la operación remitidas por la Guardia Civil
Imágenes de la operación remitidas por la Guardia Civil ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha desmantelado ocho cultivos de marihuana ubicados en un mismo edificio de Roquetas de Mar, donde se han intervenido cerca de 2.500 plantas de cannabis, así como abundante material destinado al cultivo y mantenimiento de ... las plantaciones. La actuación se enmarca en la operación denominada 'Ketadesa 3', desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app