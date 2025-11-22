Suscríbete a
ABC Premium

SUCESOS

Cinco años de cárcel para los dos pilotos de una patera con casi 30 personas que pagaron 8.000 euros por el viaje a las costas de Almería

La Guardia Civil localizó localizó la embarcación a unas 24 millas al Levante de Carboneras

Detienen a un argelino que patroneaba una patera con 16 inmigrantes en Almería

Una patera en el mar
Una patera en el mar ABC
R. A.

R. A.

Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a cinco años de prisión a los dos responsables de una patera que partió desde una playa de Argelia con una treintena de personas a bordo a las que cobraron unos 8. ... 000 euros para ocupar un sitio en la precaria embarcación de reducido tamaño en la que fueron trasladados hasta las costas de Almería.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app