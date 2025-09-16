«Casa de puteros», el nuevo ataque vandálico a la sede del PSOE en El Ejido

La sede del PSOE en El Ejido ha amanecido este martes con nuevas pintadas ofensivas, entre ellas la frase «Casa de puteros», en lo que supone el quinto ataque vandálico registrado en los últimos dos años contra la conocida Casa del Pueblo del municipio. Desde la formación socialista han denunciado que El Ejido se ha convertido en una de las localidades con más actos de este tipo en todo el país.

Desde noviembre de 2023 se han contabilizado 245 ataques contra un total de 168 sedes socialistas en España. Fuentes del partido han indicado que la Policía ya ha iniciado la recopilación de información y que en las próximas horas se presentará una denuncia formal. Los socialistas han reclamado al PP que condene «sin peros ni condicionantes» este tipo de violencia política, subrayando que estos ataques se producen en un contexto de «radicalización promovida por la ultraderecha y por un PP que cada vez se parece más a Vox».

«La violencia tiene que contar siempre con la condena de los demócratas porque en democracia, este tipo de agresiones nunca deben tener cabida», han insistido desde el partido. El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha condenado enérgicamente lo ocurrido, calificándolo como «un acto de odio que busca intimidar». Durante su comparecencia, Martín ha advertido de que estas acciones «muestran el clima envenenado que está promoviendo la extrema derecha y que se ve alimentado por la absoluta tibieza del PP, tanto en el de Feijóo como en el de Moreno, que son absolutamente incapaces de condenar actos de violencia como éste».

El dirigente ha lamentado que «es la quinta vez en apenas dos años que nuestra casa común aparece vandalizada y, además, en esta ocasión con pintadas ofensivas y lamentables». Recordó también que el pasado 13 de diciembre de 2024 el PSOE llevó a pleno del Ayuntamiento de El Ejido una moción para que todos los grupos políticos rechazaran de manera unánime y rotunda este tipo de ataques, iniciativa que fue rechazada por los votos de Vox y también por los del PP.

En este sentido, ha exigido al alcalde ejidense, Francisco Góngora, «contundencia» y que «rechace sin paliativos estos ataques a la sede de nuestro partido», subrayando que «el insulto no puede tener cabida en la política». Martín ha destacado además que este mismo martes se inaugura el Aula Socialista en la propia sede, un espacio de encuentro, de debate y de cultura «con el que los socialistas pretenden abrir las puertas al diálogo y a la democracia «frente a quienes quieren silenciarnos con pintadas».

«No nos van a amedrentar, no nos van a callar, vamos a limpiar las pintadas y vamos a seguir trabajando con más fuerza que nunca, porque nuestro compromiso está con los vecinos y vecinas de El Ejido y con la defensa de la democracia frente a quienes únicamente promueven la violencia y el odio», ha concluido el secretario socialista.