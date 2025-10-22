Cae en Almería una red que robaba coches y los mandaba en contenedores hasta África

La provincia de Almería ha sido escenario de un importante golpe contra el tráfico internacional de vehículos robados. En el marco de la operación Guajira, la Policía Nacional, en una actuación conjunta con los Mossos d'Esquadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la ... Agencia Tributaria, ha logrado desmantelar la parte logística de una organización criminal con base en Francia dedicada al robo y envío de coches en contenedores marítimos desde puertos españoles hacia África.

La investigación se inició tras detectar un notable incremento en la sustracción de un modelo de vehículo de alta gama muy demandado en el continente africano, concretamente el Toyota RAV4. Las pesquisas condujeron a una nave industrial ubicada en el polígono de Huércal-Overa en la provincia de Almería, que la organización utilizaba como punto clave «para enfriar los coches» robados, manipular su documentación y prepararlos para su envío en contenedores con destino final a Banjul (Gambia).

El 6 de agosto, los agentes inspeccionaron cuatro contenedores en el puerto de Castellón, hallando en su interior 15 vehículos sustraídos en localidades de Almería y Murcia, con un valor total superior a 300.000 euros. Se trata de una de las mayores recuperaciones de coches robados alcanzadas hasta la fecha en la provincia, lo que permitirá devolver los automóviles a sus legítimos propietarios.

Ese mismo día, durante el registro de la nave industrial en Huércal-Overa, fueron detenidos tres varones, uno de nacionalidad maliense y dos gambianos, como presuntos responsables de robos de vehículos a motor, contrabando y pertenencia a grupo criminal. En el interior del inmueble se localizaron rampas, poleas de elevación, colchones, seis teléfonos móviles y documentación de interés relacionada con la red.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal Overa, que decretó medidas cautelares. La operación Guajira destaca el papel estratégico de Almería en la lucha contra el crimen organizado y demuestra la eficacia de la cooperación policial supraterritorial, según ha informado la Policía Nacional. Aunque se ha conseguido neutralizar el entramado logístico de la red, la investigación continúa abierta en coordinación con las autoridades internacionales para desarticular la organización matriz asentada en Francia.