Suscríbete a
ABC Premium

SUCESOS

Cae en Almería una red que robaba coches y los mandaba en contenedores hasta África

Tres hombres, uno de nacionalidad maliense y dos gambianos, fueron detenidos en Huércal-Overa acusados de robos de vehículos y contrabando

Detienen a cuatro personas y frustran varios intentos de tráfico de contrabando en la costa de Almería

Los vehículos se transportaban en contenedores marítimos
Los vehículos se transportaban en contenedores marítimos ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La provincia de Almería ha sido escenario de un importante golpe contra el tráfico internacional de vehículos robados. En el marco de la operación Guajira, la Policía Nacional, en una actuación conjunta con los Mossos d'Esquadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la ... Agencia Tributaria, ha logrado desmantelar la parte logística de una organización criminal con base en Francia dedicada al robo y envío de coches en contenedores marítimos desde puertos españoles hacia África.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app