Bisbal vuelve a los escenarios en Almería para iniciar una gira que llenará de magia la Navidad

La temporada navideña llega con fuerza a Almería con el inicio de la esperada gira 'Todo es posible en Navidad' de David Bisbal. El artista ha comenzado este sábado su espectáculo en la Plaza de Toros de la capital almeriense ante un público entregado, ... y lo hizo con todas las entradas agotadas, consolidando su regreso a los escenarios como uno de los momentos más esperados de estas fechas.

Y es que Bisbal nunca defrauda a su público, mucho menos en su tierra. Este sábado arranca su gira navideña a pocos metros de donde vivió hasta que saltó al estrellato. Muy cerca del barrio San Félix de la capital. Ha llegado exhausto, cruzando los dedos porque los vuelos no fallaran y más en Almería, donde las conexiones aéreas no destacan por su operatividad. Pero, aún así, el artista almeriense sigue apostando por su tierra natal.

Esta semana ha terminado de grabar en Los Ángeles su décimo disco de estudio, ha viajado a Las Vegas para estar en los Latin Grammys, donde ha homenajeado al cantante Raphael, y este mismo sábado ha regresado a Almería. «Va a ser un viaje bastante complicado. Son bendiciones, porque el cúmulo de trabajo es importante, pero con muchísima ilusión», publicaba en sus redes sociales hace unos días. «La ilusión puede más que el dolor, el cansancio y lo físico. Lo que viene va a sorprenderos», explicaba.

«Aunque parezca mentira es la primera vez que canto en la Plaza de Toros de Almería. Este será un concierto bastante diferente que nos recordarán a ese concepto acústico. Tengo el enorme placer de que me acompañan algunos miembros de la Orquesta Ciudad de Almería, ojalá puedan venir a algún concierto más durante esta primera gira navideña», ha dicho.

David Bisbal se consolida como el artista más representativo de las fechas navideñas gracias al éxito de su álbum que el año pasado conquistó al público con temas como 'El Burrito Sabanero', 'Todo es posible en Navidad' y 'Los peces en el río'. Doce meses después, presenta una edición especial de este disco que incluye un nuevo tema para celebrar las fiestas: 'Navidad sin ti', una emotiva balada originalmente compuesta por Marco Antonio Solís que ya se ha convertido en uno de los clásicos más emblemáticos de la Navidad en México, Estados Unidos y en toda América Latina.

La canción refleja la nostalgia y la melancolía de pasar la Navidad lejos de la persona amada. Con su inconfundible voz y una interpretación llena de sensibilidad, Bisbal transforma este clásico en una versión profundamente emocional capaz de tocar el corazón de quienes la escuchan. El tema presenta un sonido de balada navideña, donde la calidez de los instrumentos y la potencia vocal se unen para crear una atmósfera mágica.

Bisbal se ha mostrado muy emocionado durante todo el concierto de apertura de gira en Almería ABC

Repertorio

El concierto de apertura de gira en Almería ha ofrecido un recorrido por los clásicos navideños interpretados con la energía y carisma de Bisbal. Versiones renovadas de clásicos villancicos que ha combinado con sus grandes éxitos, algunos de la mano de su con sus fiel guitarrista Ludovico Vagnone con nuevos arreglos donde no ha faltado 'Corazón latino', 'Bulería' o 'Ave María'. Un inicio espectacular con la cercanía que le caracteriza y una decoración sorprendente para sumergirse de golpe en la Navidad, a pesar de los 23 grados que este sábado se han registrado en su tierra natal.

El público ha disfrutado de la primera versión en español del clásico de Elvis Presley 'Always on My Mind', bajo el título 'Siempre te recordaré', que añadió un toque único y emocional al espectáculo. La puesta en escena, a cargo de Cheche Alara, ha destacado por su cuidado despliegue visual y musical, con luces, efectos y una atmósfera capaz de transmitir alegría, nostalgia y espíritu festivo al mismo tiempo.

Durante casi dos horas el público ha disfrutado y cantado un veintena de canciones, muchos de sus grandes éxitos como 'A partir de hoy', 'Silencio', 'Lloraré las penas' o 'Mi princesa'. «Ojalá que algún día Almería sea el final de fiesta de una gira, aunque siempre me dais mucha suerte, pero yo quiero venir cuando esté ya arrancada, disfrutada y ensayada por todos. Os quiero mucho, viva Almería y feliz Navidad», ha dicho Bisbal.

Bisbal no dejó de interactuar con el público, transmitiendo mensajes de unión y esperanza, especialmente con el estreno de 'Navidad sin ti'. Esta nueva gira, que recorre las principales ciudades españolas hasta el 23 de diciembre, marca el regreso de David Bisbal a los escenarios en un formato temático pensado para toda la familia. Desde Almería, la música y la emoción se extenderán a Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Málaga, Granada, Madrid y Barcelona, llevando a cada ciudad la energía y el entusiasmo que caracterizan a este artista polifacético.

Con 'Todo es posible en Navidad Gira 2025', David Bisbal ve cumplido uno de sus mayores sueños artísticos. La combinación de clásicos navideños, grandes éxitos y nuevos temas para reafirmar su lugar como una de las voces más queridas y universales de la música en español, contagiando a cada espectador de emoción, alegría y la magia de las fiestas navideñas.