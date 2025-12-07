Suscríbete a
El bestiario almeriense: un tesoro de seres mágicos, mitos y leyendas locales

Durante siglos, la provincia más árida de Europa ha resguardado también sus misterios más húmedos: los que brotan del mito, la tradición oral y los paisajes imposibles

Almería es más que cine western, playas bellas y volcánicas o cielos azules e invernaderos. También es territorio de criaturas que habitan entre el folclore, la memoria popular y lo desconocido

Los Enanitos de Vera tienen más que un carácter fantástico ya que representan el pacto tácito entre la población y sus recursos naturales
Jose Manuel García Bautista

Almería

Almería es una contradicción geográfica hecha provincia pues conjuga paisajes variopintos, el único desierto europeo a minutos de un mar turquesa; montañas nevadas que observan salinas rosadas; calas solitarias que esconden historias más antiguas que los mapas. Esa frontera, donde lo verosímil roza lo improbable, ... ha sido terreno muy fértil para leyendas, apariciones y seres que, sin pertenecer al zoológico tradicional, sí forman parte de la fauna emocional de sus pueblos.

