Sanz, sobre las bajas de la Policía: «Las justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

La Audiencia de Almería aparta a la jueza del Caso Mascarillas por su «amistad íntima» con los investigados

La magistrada deberá apartarse del procedimiento y será sustituida mientras continúa la investigación por presuntas mordidas en contratos públicos

La UCO desconoce la procedencia del dinero en efectivo que utilizaba el expresidente de la Diputación de Almería

Edificio de la Ciudad de la Justicia de Almería
Edificio de la Ciudad de la Justicia de Almería ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha comunicado este lunes que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha acordado estimar justificada la abstención de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, María Belén López, en ... el denominado Caso Mascarillas, tras apreciar como causa válida la «amistad íntima» que mantiene con algunos de los investigados en la causa.

