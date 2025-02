Un bar de Almería pide ayuda a sus vecinos: «Si no venís, tendré que cerrar»

Hace unos días, la propietaria del bar Las Niñas de Balerma en El Ejido sin saber qué hacer más por levantar su negocio publicó un llamamiento a la desesperada a sus vecinos. «Hace dos meses que abrí y voy a tener que cerrar con todo el dolor de mi alma», comenzaba su escrito.

Mari Trini Salmerón decidió poner en marcha el establecimiento, un bar que había estado cerrado durante algunos años. En el negocio también trabajan sus hijas, no se quieren rendir, pero para eso necesitan clientes.

«Me he gastado todos mis ahorros en ponerlo en funcionamiento. Solo os pido que cada día vengáis uno. Tengo muy buen café, ricas tostadas, gofres, sándwiches, refrescos y tapas frías», relata la mujer. El bar se ubica en una pedanía ejidense donde viven alrededor de 4.000 habitantes.

A Mari Trini no le salen las cuentas. En el mes de diciembre tuvo una ganancia de tan solo 13 euros, y eso que no pagó la renta del local ya que aún tiene unos meses de carencia. «Si venís de vez en cuando, no tendré que cerrar», dijo la mujer a sus vecinos.

La publicación se ha viralizado en redes sociales, más de 18.000 veces compartida, dando la vuelta por toda España. En los comentarios a su escrito hay muchos mensajes de apoyo y solidaridad, pero también consejos sobre acciones de marketing para conseguir una buena clientela.

En los últimos días se ha incrementado el público que pasa por el bar. Sus vecinos son solidarios y no quieren que Mari Trini fracase en su negocio. Aun así, necesita contar con más demanda en estos inicios cuando los costes son elevados y poder tener la rentabilidad suficiente que le permita continuar con su iniciativa empresarial.