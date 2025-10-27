Suscríbete a
Almería se convierte en nuevo refugio del lince ibérico, símbolo de la recuperación ambiental más exitosa de Europa

Fruto del emparejamiento entre Tahúlla y Queo, ejemplares liberados en Andalucía y Murcia, han nacido tres nuevos cachorros en Vélez-Rubio

Tres cachorros de lince ibérico en una imgen de archivo abc
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Almería acaba de sumarse al mapa de la recuperación del lince ibérico. En el municipio de Vélez-Rubio, las cámaras de fototrampeo han captado a Tahúlla, una hembra procedente del centro de cría de La Olivilla en Jaén, acompañada de tres cachorros recién nacidos. ... Son fruto de su emparejamiento con Queo, un macho andaluz liberado a finales de 2024 en el marco del proyecto LIFE LynxConnect para favorecer la expansión de la especie hacia el oriente peninsular.

