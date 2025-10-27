Almería se convierte en nuevo refugio del lince ibérico, símbolo de la recuperación ambiental más exitosa de Europa

Almería acaba de sumarse al mapa de la recuperación del lince ibérico. En el municipio de Vélez-Rubio, las cámaras de fototrampeo han captado a Tahúlla, una hembra procedente del centro de cría de La Olivilla en Jaén, acompañada de tres cachorros recién nacidos. ... Son fruto de su emparejamiento con Queo, un macho andaluz liberado a finales de 2024 en el marco del proyecto LIFE LynxConnect para favorecer la expansión de la especie hacia el oriente peninsular.

El hallazgo, confirmado por la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Región de Murcia, consolida a Almería como nuevo núcleo emergente de reproducción y demuestra la eficacia de los corredores ecológicos diseñados para conectar territorios de reintroducción. La colaboración técnica entre ambas comunidades, basada en el seguimiento por GPS y el intercambio de información de campo, ha sido clave para documentar los movimientos de la hembra y verificar su asentamiento estable en el entorno del Parque Natural de Sierra María-Los Vélez.

Tahúlla fue liberada en marzo de 2023 en los Altos de Lorca, dentro de la estrategia de expansión del lince ibérico hacia el sureste peninsular. Tras varios meses de dispersión, encontró en las sierras almerienses condiciones óptimas de hábitat y alimento, con abundancia de conejo, base del 90% de la dieta del felino, y un entorno de baja presión humana. Su historia refleja el éxito de una planificación minuciosa que combina ciencia, gestión ambiental y colaboración social.

El nacimiento de sus tres crías no es un hecho aislado, sino el resultado visible de un trabajo continuado de más de veinte años. Cuando en 2002 el censo peninsular apenas alcanzaba los 94 ejemplares, la especie rozaba la extinción. Hoy, el último recuento de 2024 cifra la población en 2.401 linces ibéricos, un tercio de ellos en Andalucía. La comunidad lidera así la recuperación de un símbolo ambiental que ha pasado de estar en peligro de extinción a vulnerable en solo dos décadas, un logro sin precedentes en Europa.

El nacimiento en Vélez-Rubio confirma la funcionalidad real de los corredores ecológicos entre las áreas de reintroducción de Murcia y Andalucía. En ese contexto se enmarcó la liberación de Queo, un macho procedente del área de Doñana-Aljarafe, seleccionada expresamente para reforzar la diversidad genética y favorecer el emparejamiento con Tahúlla.

«El objetivo era comprobar si la conectividad entre territorios funcionaba; y los resultados no pueden ser más alentadores», explicó Javier Salcedo, coordinador del Plan de Recuperación del Lince. Y es que «cada nuevo nacimiento en libertad es la confirmación de que la estrategia conjunta está dando frutos».

El proyecto LIFE LynxConnect, cofinanciado por la Unión Europea, ha sido la herramienta fundamental de esta cooperación interregional. En él participan administraciones autonómicas, centros de cría, universidades, ONG, propietarios de fincas, agricultores, cazadores y colectivos locales. La clave, señalan sus responsables, ha sido implicar al territorio.

«Desde el primer momento entendimos que la población local debía sentirse parte del proyecto», apuntó María Navarro, responsable de comunicación de LynxConnect. «Hemos firmado convenios con propietarios, mantenido reuniones vecinales y trabajado la pedagogía ambiental. La complicidad social es tan importante como la técnica», añadió.

Uno de los linces liberados en los últimos años en Andalucía ABC

Andalucía, laboratorio de conservación

El caso almeriense se suma a otros éxitos recientes en Sierra Arana en Granada o Guarrizas en Jaén, donde en 2024 también se registraron nacimientos en libertad tras liberaciones planificadas. Estos enclaves confirman la expansión natural de la especie hacia el este, impulsada por el incremento poblacional andaluz, que alcanzó 836 individuos en 2024, casi el doble que en 2019.

El trabajo de conservación va más allá de las reintroducciones. Andalucía ha desarrollado un modelo integral que combina mejora del hábitat, monitorización genética y reducción de amenazas, especialmente los atropellos, principal causa de mortalidad no natural. En los últimos años, se han implantado sistemas anticolisión, barreras virtuales y paneles de alerta en tramos críticos, como en la autovía A-308 (Granada), demostrando que «conservación y desarrollo pueden convivir cuando la planificación ambiental se incorpora desde el inicio», según trasladó la Consejería de Sostenibilidad.

Todos los linces que hoy habitan España y Portugal descienden de apenas 75 hembras andaluzas que sobrevivieron al borde del colapso poblacional. A partir de ellas, los programas de cría en cautividad y liberación han construido una metapoblación sólida, con núcleos reproductores en Doñana-Aljarafe, Sierra Morena, Sierras Subbéticas y Campiñas del Guadalquivir, a los que ahora se suma el de Sierra María-Los Vélez.

El éxito del lince ibérico se ha convertido en referencia internacional. Organismos como la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) lo consideran el proyecto de recuperación de un felino más exitoso del mundo, un modelo exportable a otras especies en riesgo. Y Andalucía, epicentro de esa hazaña, comparte su experiencia con otras regiones ibéricas y europeas.

Los logros conseguidos no son motivo para la complacencia. El Congreso Internacional sobre Conservación del Lince Ibérico, que se celebrará en Sevilla este mes de noviembre, reunirá a expertos de toda Europa bajo el lema 'Visión compartida, acción coordinada'. El objetivo será evaluar los aprendizajes del ciclo LIFE y planificar las prioridades del próximo periodo de financiación europea. Entre ellas se encuentran mantener el crecimiento de la población, reforzar la conectividad genética y garantizar la coexistencia entre fauna y actividad humana. Porque el reto, recuerdan los técnicos, ya no es salvar al lince, sino asegurar que siga siendo parte viva del paisaje ibérico.