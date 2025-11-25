Suscríbete a
POLÍTICA

El alcalde de Fines dimite una semana después de su detención en el caso 'Mascarillas' de Almería

El PP le suspendió de militancia justo después de que se confirmara su arresto

El juez ve «conocimiento y participación» del expresidente de Diputación de Almería de la trama de comisiones

El ya exrregidor Rodrigo Sánchez Simón
El ya exrregidor Rodrigo Sánchez Simón ABC

S. A.

Almería

El alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez Simón, ha comunicado este martes su renuncia a su acta de concejal y al cargo como primer edil en el Ayuntamiento cuando se cumple una semana de su detención por parte de los agentes de la ... UCO de la Guardia Civil en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga supuestas 'mordidas' a través de contratos públicos en la Diputación de Almería y el Consistorio finense.

