El alcalde de Fines dimite una semana después de su detención en el caso 'Mascarillas' de Almería

El alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez Simón, ha comunicado este martes su renuncia a su acta de concejal y al cargo como primer edil en el Ayuntamiento cuando se cumple una semana de su detención por parte de los agentes de la ... UCO de la Guardia Civil en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga supuestas 'mordidas' a través de contratos públicos en la Diputación de Almería y el Consistorio finense.

Fuentes municipales han confirmado la decisión del que ha sido regidor por el PP y que se ha despedido este martes de los empleados en el Ayuntamiento, a los que ha dirigido unas palabras.

El PP le suspendió de militancia justo después de que se confirmara su arresto junto con el de su hijo así como el del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, además del de un funcionario de la institución provincial.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que investiga presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública atribuye al alcalde y a su hijo un supuesto cobro de comisiones a través de la mercantil OYC Servicios Urbanos, controlada por terceras personas interpuestas por ellos mismos desde el 1 de septiembre de 2017.

El juez considera que la adjudicación del contrato de material sanitario por más de dos millones de euros que destapó la trama de presuntas 'mordidas' no fue un hecho aislado

El instructor recopila los numerosos indicios existentes de que OYC Servicios Urbanos realizara -al igual que la empresa Pulconal, también investigada- una «actividad ficticia y simulada» ya que su verdadero propósito sería el desarrollo de «una actividad comercial centrada en la adjudicación de contratos públicos», para lo que se aprovechaba el cargo como alcalde de Sánchez Simón.

En este punto, el juez considera que la adjudicación del contrato de material sanitario por más de dos millones de euros que destapó la trama de presuntas 'mordidas' «no fue un hecho aislado, sino una oportunidad generada en el seno de este presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos» generado con anterioridad.