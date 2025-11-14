Adriana Ugarte inaugura el Festival de Cine de Almería como gran protagonista

Este viernes ha comenzado la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) con la gala inauguración en el Auditorio Maestro Padilla, cuyas primeras escenas han estado protagonizadas por la actriz Adriana Ugarte. Por la mañana ha descubierto su estrella en el ... Paseo de la Fama de la ciudad, y esta noche ha recibido el premio Almería Tierra de Cine de manos del presidente de Diputación, Javier A. García.

El festival ha arrancado con las palabras de la presentadora, la periodista Elena Sánchez, la cual ha destacado que «en Almería se ama el cine como en muy pocos lugares de nuestro país, y como siempre llegamos a noviembre sedientos de historias. Y en Fical nos las vamos a beber todas, porque durante estos nueve días van a desfilar por aquí los mejores largos, cortos, series y documentales. Y por supuesto, la gente que los hace. Casi nada».

El gran momento ha sido la entrega del premio Almería Tierra de Cine a Adriana Ugarte, que se ha vuelto a emocionar, como ya hiciera por la mañana. La actriz ha confesado que «cuando me informaron de la estrella y el premio, me sentí sobrepasada, muy emocionada, tendré que venir dentro de dos años, de incógnito, para asimilarlo» y ha añadido que «rodar en Almería me llena de energía, porque estos paisajes tienen un magnetismo y magia invisible que actúan como imán».

Javier A. García ha hecho entrega del premio a Adriana Ugarte ABC

A su lado, el presidente de Diputación, Javier A. García, ha anunciado que «Adriana Ugarte tiene en sus manos la mayor distinción que ofrece nuestra tierra a los cineastas: El premio Almería Tierra de Cine. Comienza una semana cargada de cine, sueños y, sobre todo, ilusión«, ante la atenta mirada de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, así como el director de Fical, Enrique Iznaola.

Fical, que se celebrará hasta el 23 de noviembre, promete momentos de gran emoción, como los homenajes, entre otros, a John Rhys-Davies, reconocido especialmente por su papel en la saga de 'Indiana Jones', a Eduard Fernández y a Leo Harlem. Serán instantes de alegría cuando recojan los galardones los premiados, en esta auténtica antesala de los Goya, según afirman desde la organización, y muchas escenas de alegría, al comprobar la respuesta tan positiva del público almeriense a las más de cien actividades programadas.

Otro de los momentos más esperados durante la inauguración ha sido la presentación de dos de los estrenos de esta edición, se trata de 'Papeles' y 'La boda'. Al escenario, han subido entre otros actores, Megan Montaner, Carlos Bardem y Antonio Dechent, que se ha estrenado en primicia tras la Gala. En cuanto a 'La boda', Elena Furiase, Daniel Chamorro, Antonio Dechent, Felipe García Vélez, Margarita Lascoiti y María Jesús Hoyos, que tendrá su estreno nacional este sábado en Almería.

Una de las instantáneas antes de iniciar la gala de inaguración de Fical con autoridades y la actriz galardonada ABC

En la gala de inauguración, Elena Sánchez ha animado al público a disfrutar en su plenitud del festival: «Estos días os vais a encontrar por Almería con actores, directores, guionistas, músicos... con la gente que hace las series y las películas. En distintas charlas, encuentros y mesas redondas vais a poder hablar con ellos, haceros selfies y preguntarles lo que queráis sobre su trabajo. No olvidéis mirar el programa porque seguro, seguro, que alguno de vuestros cineastas favoritos va a pasar estos días por Almería». Toda la información de Fical 2025 se puede consultar en la web/app yosoyfical.es y en la web www.festivaldealmeria.com

Este año se han presentado al Festival Internacional de Cine de Almería 2.034 cortos de 74 países al concurso internacional ‘Almería en corto’, de los que se han seleccionado 34, y seis están preseleccionadas para los Goya de la Academia del Cine. Y en ópera prima, se han presentado cien propuestas, de las que se han seleccionado doce: 'Lo que queda de ti', 'Sorda', 'Tras el verano', 'Voy a pasármelo mejor', 'Aro Berria', 'Ciudad sin sueño', 'Desayuna conmigo', 'Enemigos', 'Extraño Río', 'Forastera', 'La tierra de Amira', y 'Leo y Lou'.

En cuanto a las series, entre las 26 nominadas que optan a los 14 premios del certamen se encuentran comedias, dramas, misterio o dos de emisión diaria que pertenecen a las principales productoras y plataformas del país como Movistar Plus + (21 nominaciones), Atresmedia, Atresplayer, Antena 3 (16 nominaciones), Netflix (11 nominaciones), Disney + (10 nominaciones), Mediaset (7 nominaciones), Amazon Prime Video (4 nominaciones), Skyshowtime (4 nominaciones) y TVE (1 nominación).