CULTURA

Adriana Ugarte inaugura el Festival de Cine de Almería como gran protagonista

La actriz ha recibido el premio Almería, Tierra de Cine durante la gala de apertura y ha descubierto su estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad

Estas son las nuevas estrellas del Festival de Cine de Almería: Eduard Fernández, John Rhys-Davies, Adriana Ugarte y Leo Harlem

Adriana Ugarte posa junto a su estrella este viernes en el Paseo de la Fama de Almería
Adriana Ugarte posa junto a su estrella este viernes en el Paseo de la Fama de Almería ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Este viernes ha comenzado la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) con la gala inauguración en el Auditorio Maestro Padilla, cuyas primeras escenas han estado protagonizadas por la actriz Adriana Ugarte. Por la mañana ha descubierto su estrella en el ... Paseo de la Fama de la ciudad, y esta noche ha recibido el premio Almería Tierra de Cine de manos del presidente de Diputación, Javier A. García.

