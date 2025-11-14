Un acertante de 'La Primitiva' gana más de un millón de euros en este pueblo de Almería

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Cantoria, municipio de Almería, percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Categoría Especial en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En ... concreto, el ganador recibirá un total de 1.177.224,39 euros. El boleto ha sido validado en el despacho número 5.675 de Cantoria (Almería), situado en la calle Romero, 30.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 13 de noviembre, ha estado formada por los números 2, 6, 7, 25, 41, 49. El número complementario es el 48, el reintegro el 7 y el Joker, 3982194. La recaudación ha ascendido a 10.948.159,00 euros. De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes. Hace unos meses, en concreto en abril, otro acertante de Málaga recibirá 634.470,95 euros por un premio de primera categoría -seis aciertos- por otro sorteo de la Primitiva. El boleto fue sellado en la Administración de Loterías número 20 de Málaga, situada en centro comercial Rosaleda; corresponde al único acertante de primera categoría en el sorteo del lunes que ha caído en el territorio andaluz.

