Un acertante de 'La Primitiva' gana más de un millón de euros en este pueblo de Almería

El ganador recibirá un total de 1.177.224,39 euros

Un boleto de la Primitiva
S. I.

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Cantoria, municipio de Almería, percibirá más de un millón de euros al haber sido el único acertante de Categoría Especial en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En ... concreto, el ganador recibirá un total de 1.177.224,39 euros. El boleto ha sido validado en el despacho número 5.675 de Cantoria (Almería), situado en la calle Romero, 30.

