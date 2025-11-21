Almería no empata, pero sí enfanga

Con Almería, al PP le ha salido un grano donde más duele cuando aún no se le habrá ido el dolor del cribado. Tal vez sea un aviso de que no va a tener respiro en el curso electoral. No sería en balde el tiempo ... que la fontanera estuvo aquí, y no sería la única muckracker removiendo en la basura.

De inmediato, ante esta operación judicial, tuiteó la portavoz socialista María Márquez que «el PP de Moreno Bonilla tiene más agenda en los juzgados que en los despachos». Hay que tenerlos icosaédricos. Ni el caballo de Espartero. La portavoz del partido que tiene a sus dos últimos secretarios de Organización en el Tribunal Supremo, sus finanzas investigadas en la Audiencia Nacional por sospechas de blanqueo, sus golfadas en los juzgados de la Plaza de Castilla… le restriega presuntuosamente al PP andaluz su agenda judicial. Hay que tener cuajo.

Por lo demás, esto no va de 'y tú más'. Y por más que el PSOE intente aplicar el 'y tú más' como ha demostrado en la sesión de control, pues no es eso. Insistamos, como Ortega, que no es eso. Si el PSOE aspira a que empatan con lo de Almería, con Anticorrupción pidiéndole 24 años a Ábalos y rematando la investigación de la trama corrupta de Santos y la Paqui con Servinabar, no pasará de un mal chiste.

Almería no empata pero, más allá de esa cantinflada, sí enfanga. El PP debería tener eso claro. El caso contribuye, y no poco, a agitar el agitado oasis andaluz del curso electoral. La primera reacción ha sido correcta, y aún más rápida que en los cribados, pero no deberían dar un mal paso. Esto se llama corrupción, y si pretendes no ser visto como tus adversarios, no valen coartadas de ningún tipo a la hora de extirpar.