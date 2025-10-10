Alerta por lluvias y tormentas este viernes en toda Andalucía, salvo en Huelva y Jaén: acumulados de 20 litros en una hora

La Dana Alice sigue en las proximidades de Andalucía durante lo que queda de semana y especialmente se notarán sus efectos hoy viernes y en menor medida mañana sábado con precipitaciones localmente intensas acompañadas de tormenta. Por este motivo la Agencia Estatal de ... Meteorología (Aemet) ha activado los avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la región, a excepción de las provincias de Huelva y Jaén.

Estas alertas estarán vigentes desde las 12,00 horas hasta la medianoche en el levante almeriense, donde se espera la mayor intensidad de lluvia. En algunas zonas de la comunidad, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, se han activado estos mismo avisos entre las 12,00 y las 22,00 horas en diversas comarcas de la región como Grazalema (Cádiz), la Subbética (Córdoba), la Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras (Granada), Antequera y Ronda (Málaga), así como en la Sierra Sur de Sevilla. En estas zonas, las precipitaciones podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Avisos por lluvias

- Almería: Valle del Almanzora y Los Vélez, y Levante almeriense.

Vigencia: de 10:00 a 23:59 horas.

Precipitación máxima acumulada: 20 mm en una hora.

- Cádiz: área de Grazalema.

Vigencia: de 12:00 a 21:59 horas.

Precipitación máxima acumulada: 15 mm en una hora.

- Córdoba: Subbética cordobesa.

Vigencia: de 12:00 a 21:59 horas.

Precipitación máxima acumulada: 15 mm en una hora.

- Granada: Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras.

Vigencia: de 12:00 a 21:59 horas.

Precipitación máxima acumulada: 15 mm en una hora.

- Málaga: comarcas de Antequera y Ronda.

Vigencia: de 12:00 a 21:59 horas.

Precipitación máxima acumulada: 15 mm en una hora.

- Sevilla: Sierra Sur.

Vigencia: de 12:00 a 21:59 horas.

Precipitación máxima acumulada: 15 mm en una hora.

Avisos por tormentas

- Almería: Valle del Almanzora y Los Vélez, y Levante almeriense.

Vigencia: de 10:00 a 23:59 horas.

- Cádiz: área de Grazalema.

Vigencia: de 12:00 a 21:59 horas.

- Córdoba: Subbética cordobesa.

Vigencia: de 12:00 a 21:59 horas.

- Granada: Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras.

Vigencia: de 12:00 a 21:59 horas.

- Málaga: comarcas de Antequera y Ronda.

Vigencia: de 12:00 a 21:59 horas.

- Sevilla: Sierra Sur.

Vigencia: de 12:00 a 21:59 horas.

Para la jornada de este viernes, se esperan cielos poco nubosos en el tercio nordeste de la comunidad, con nubosidad de evolución diurna en las zonas de sierra, donde no se descartan chubascos ocasionales por la tarde. En el resto del territorio andaluz, predominarán los cielos muy nubosos, con chubascos y tormentas generalizadas, que podrán ser localmente «fuertes», especialmente durante la tarde en las sierras Béticas y el extremo oriental.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios o registrarán un ligero ascenso en el tercio occidental, mientras que tenderán a descender en el resto de la región. Por último, los vientos serán de componente este, evolucionando de moderados a fuertes en el litoral almeriense y el Estrecho, y de flojos a moderados en el resto del territorio.