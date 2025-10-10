Suscríbete a
ABC Premium

Alerta por lluvias y tormentas este viernes en toda Andalucía, salvo en Huelva y Jaén: acumulados de 20 litros en una hora

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o registrarán un ligero ascenso en el tercio occidental

Las lluvias afectarán a Andalucía hasta el final de la semana
Las lluvias afectarán a Andalucía hasta el final de la semana Raúl Doblado
Mercedes Jiménez Sánchez

Mercedes Jiménez Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Dana Alice sigue en las proximidades de Andalucía durante lo que queda de semana y especialmente se notarán sus efectos hoy viernes y en menor medida mañana sábado con precipitaciones localmente intensas acompañadas de tormenta. Por este motivo la Agencia Estatal de ... Meteorología (Aemet) ha activado los avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la región, a excepción de las provincias de Huelva y Jaén.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app