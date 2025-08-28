Alerta amarilla hoy jueves en playas de Andalucía por olas de hasta tres metros: estas son las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 28 de julio, el aviso amarillo por oleaje en diversos puntos del litoral mediterráneo andaluz, en concreto, en Almería, Granada y Málaga, por rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y olas de tres metros de altura.

Según informa la web de la Aemet, consultada por Europa Press, las comarcas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía (Málaga) estarán este jueves bajo aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 08,00 horas hasta el final de la jornada, debido a la previsión de vientos del oeste y suroeste con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de entre dos y tres metros de altura.

Por su parte, la costa granadina permanecerá en alerta amarilla desde las 08,00 horas de este jueves hasta la madrugada, ante las mismas condiciones de viento y oleaje. Y con respectos las tierras almerienses, el aviso por oleaje se mantendrá también en vigor en el mismo tramo horario en Poniente y Almería Capital. Se esperan vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

A nivel andaluz, según la Aemet, para este jueves se anuncian cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio, aunque no se descarta la aparición de intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día.

Bajada de temperaturas y terral en Málaga

Descenso térmico hoy en general en gran parte de Andalucía salvo en las zonas donde ha soplado el terral, como en zonas de la provincia de Málaga, principalmente pic.twitter.com/Tm0S01cC8g — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) August 27, 2025

Con respecto a las temperaturas, registrarán un descenso generalizado, salvo en las zonas donde ha soplado el terral, como en zonas de la provincia de Málaga, principalmente. En cuanto al viento, predominará la componente oeste, con intensidad de floja a moderada. En el litoral mediterráneo, se espera la presencia de poniente «fuerte».

