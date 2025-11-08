Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Estable el policía herido de bala y sigue la operación en Isla Mayor en busca de los autores de los disparos
En directo
Procesión extraordinaria de la Hermandad del Museo, en directo: recorrido y última hora

Los alcaldes del PP defienden la «política de cercanía» y la sintonía con la fórmula de Juanma Moreno

Los primeros ediles de las siete capitales gobernadas por el PP han expuesto los cambios logrados en las ciudades que gobiernan

El presidente de Murcia: «Juanma Moreno se ha convertido en un referente a nivel nacional»

Los alcaldes de las capitales del PP durante el congreso
Los alcaldes de las capitales del PP durante el congreso Manjuel Olmedo
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sesión de tarde en el XVII congreso del PP andaluz que encara su recta final. La jornada vespertina, que será antesala del discurso de Juanma Moreno antes de ser elegido de nuevo presidente del PP-A.

Los siete alcaldes de las capitales de ... provincia, María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería, Bruno García, de Cádiz, José María Bellido de Córdoba, Marifran Carazo de Granada, Pilar Miranda de Huelva, Francisco de la Torre de Málaga, y de Sevilla, José Luis Sanz, han tenido su propia intervención para defender la «política de cercanía» desde la política municipal. Todos ellos han contado pequeñas historia humanas del día a día de las alcaldía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app