Los alcaldes del PP defienden la «política de cercanía» y la sintonía con la fórmula de Juanma Moreno

Sesión de tarde en el XVII congreso del PP andaluz que encara su recta final. La jornada vespertina, que será antesala del discurso de Juanma Moreno antes de ser elegido de nuevo presidente del PP-A.

Los siete alcaldes de las capitales de ... provincia, María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería, Bruno García, de Cádiz, José María Bellido de Córdoba, Marifran Carazo de Granada, Pilar Miranda de Huelva, Francisco de la Torre de Málaga, y de Sevilla, José Luis Sanz, han tenido su propia intervención para defender la «política de cercanía» desde la política municipal. Todos ellos han contado pequeñas historia humanas del día a día de las alcaldía.

Sanz, el anfitrión, que dará su apoyo a Juanma Moreno, ha explicado que ser alcalde «no tiene horas en el día» y que es la política «más gratificante pero también la más sacrificada». Sanz ha explicado que la política municipal aporta el talante y la forma de hacer política que ha provocado que Andalucía haya pasado de ser una de las últimas en casi todas a las primeras. «Sevilla ha sido una de la grandes beneficiarias de ese modelo», ha dicho el alcalde de Sevilla.

En este sentido, Sanz ha recordado que Sevilla es la capital andaluza que menos tiempo ha estado gestionada por el PP y ha dicho que el reto ha sido «poner a funcionar» a la ciudad y se ha mostrado orgulloso de la construcción de nuevas viviendas.

Desde Almería, su alcaldesa María del Mar Vázquez, ha destacado el hecho de que se haya conseguido que su provincia tenga agua, mientras que el de Cádiz, Bruno García, ha reivindicado la necesidad de estar «muy pegado a la calle» y ha destacado que la ciudad «ha tenido un aliado» que es el PP en la Junta.

Desde Córdoba, José María Bellido, ha destacado que la ciudad «hoy tiene un rumbo» y que se ha logrado que funcione tras años de abandono. Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, ha recalcado que la ciudad que regenta «necesitaba muchos cuidados» y su empeño en cuidar el patrimonio. «Es un proyecto de ciudades para que sean cómodas para vivir y proyectarse a la vez», ha dicho la alcaldesa de Granada,

Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, ha destacado que su obsesión era que la ciudad creciera después de ocho años de un gobierno socialista. «Hacer una transformación urbanística, desbloquear proyectos. Esa transformación nos ha hecho que ya haya nuevos habitantes cuando estábamos perdiendo población», ha dicho la alcaldesa de Huelva.

El más veterano

El más veterano de los alcaldes, Francisco de la Torre, que lleva desde el año 2000 al frente de la Alcaldía, ha destacado el cambio que se ha producido en la capital malagueña y se ha propuesto como reto, el de la construcción de más viviendas. Por ello ha echado en fatal más colaboración con el Gobierno central frente a la relación que hay con la Junta de Andalucía.

Todos los alcaldes han defendido la necesidad de hacer política para que a los jóvenes y a las nuevas generaciones "les vaya mejor" y han dicho que los ciudadanos son "la gasolina" que les motiva para seguir avanzando. O, como ha dicho Francisco de la Torre, "sentirse útil" para ofrecer oportunidades a los ciudadanos.

Tras la participación de los alcaldes tendrá lugar una ponencia social titulada 'A hombros de gigantes' protagonizada por los jóvenes de Arus (el equipo que construye un coche de fórmula en la Universidad de Sevilla).