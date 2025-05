El agua de tres pantanos de Andalucía no puede usarse por carecer de conducciones

La sequía ha sido uno de los temas centrales del primer pleno del Parlamento que se ha celebrado esta semana. Después de que el Gobierno andaluz aprobase el martes la creación de un gabinete de crisis similar al del Covid para hacer frente a esta ... emergencia —que hoy celebrará su primera reunión—, los diferentes grupos políticos han planteado varias preguntas al Gobierno andaluz.

Pero una de las claves de la situación actual la desveló el presidente andaluz. En el cara a cara con Juan Espadas en el primer pleno ordinario de esta XII Legislatura, Moreno desveló que hay tres pantanos que pertenecen a la Confederación Hidrógráfica del Guadalquivir (cuya gestión depende del Estado) que almacenan 200 hectómetros cúbicos, el equivalente al consumo de una población de 1,5 millones de personas en dos años. Pero no se pueden usar porque no están construidas las canalizaciones que las verterían a la red de uso común. Se trata de las presas de Rules (en Granada), Siles (en Jaén) y Melonares (en Sevilla) que están almacenando agua que no puede utilizarse.

Grupo de trabajo

Precisamente en este contexto, tanto PP como PSOE presentaron ante la Cámara sendas proposiciones no de ley que fueron aprobadas parcialmente. La principal medida ha sido la creación de un grupo de trabajo sobre la sequía para analizar la situación en Andalucía con todos los agentes implicados. Se trata de una iniciativa planteada por el PSOE que han apoyado todos los grupos excepto Vox.

La iniciativa socialista plantea que este grupo de trabajo sirva para «impulsar medidas concretas del Gobierno andaluz, dentro de sus competencias, con actuaciones y medidas que aseguren el abastecimiento a la población y a las instalaciones que presten servicios de interés general, así como a los restantes usuarios de acuerdo con el orden de prioridad que se establezca para el uso agrario, industrial, turístico y otros usos no urbanos en actividades económicas».

También se estudiarán los «criterios de modulación de las dotaciones de agua, con el objeto de garantizar una superficie mínima a regar que permita unas rentas básicas para los usuarios agrarios y la supervivencia de la arboleda y los cultivos permanentes», y se asesorá a las administraciones locales y entidades públicas implicadas en el ciclo integral del agua de uso urbano.

Obras urgentes

A propuesta del PP se ha pedido, con el apoyo de todos los grupos, que el Gobierno central apruebe, con carácter inmediato, una planificación de ejecución urgente de todas las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado que están pendientes.

Moreno reclama a Sánchez más fondos para la crisis El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reconoció ayer en el Parlamento que dispone de 500 millones de euros extraordinarios por el aumento de la recaudación de la administración a causa de la inflación. Pero explicó que se trata de un dinero que se va a gastar precisamente en esa inflación: subidas de los contratos de suministros, convenios con entidades, pago de los comedores escolares... Por eso reclamó al Gobierno central que vaya adelantando una parte de la liquidación presupuestaria de este año. «Sánchez tiene una sobrerecaudación de 22.000 millones de euros en seis meses que nos va a liquidar a las comunidades autónomas dentro de dos años como es habitual. Le pido que sea un poco más generoso». El presidente andaluz detalló que su objetivo con estos fondos es ayudar a las clases medias y trabajadoras para paliar la crisis económica.

Entre ellas se encuentran las necesarias para el trasvase de El Condado de Huelva, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y en concreto el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, la presa de Pedro Arco, la terminación de la presa de Alcolea, el canal de Trigueros y la ampliación de los bombeos de Bocachanza.

También se incluye la ampliación de la desaladora de Carboneras o la reparación y ampliación de la desaladora del Bajo Almanzora; el trasvase de Iznájar a la comarca de Antequera, o el saneamiento integral de la Costa del Sol Occidental.