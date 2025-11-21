Aena lo aclara: si tu vuelo se retrasa puedes pedir una indemnización de hasta 600 euros

Al comprar un billete de avión para viajar a algún destino, ya sea por motivos laborales o simplemente por ocio, siempre se corre un riesgo. Los aeropuertos son unos de los lugares que se califican como estresantes en el imaginario colectivo debido a ... las experiencias tanto personales como ajenas sobre dos términos que son parte del día a día en este lugar: retrasos y cancelaciones.

La entidad pública empresarial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) asegura que «siempre que viaje en avión, su derecho a viajar de manera cómoda y segura está protegido por la Unión Europea. Como consecuencia, los pasajeros disfrutan de servicios de pasajeros aéreos más fiables y de mejor calidad» y con ello aporta una serie de datos a la hora de sufrir incidencias.

Cuando se compra un billete para un

Derechos

vuelo procedente de la Unión Europea, el particular debe ser informado de los términos y condiciones correspondientes. Asimismo el precio final deberá estar a simple vista en todo momento y desglosado de tal manera que quede suficientemente claro para el consumidor así como, de los derechos que tiene el mismo usuario con respecto a lo ocurrido con su vuelo.

En caso de denegación a la hora del embarque, cancelación o retraso el cliente tiene derecho a obtener comida, bebida, acceso a comunicación, alojamiento, siempre y cuando fuera necesario, o transporte para llegar a dicho alojamiento. Además, para los retrasos, se aplicarán estas medidas en el lugar de: más de 2 horas en vuelos de menos de 1.500 kilómetros, 3 horas para los que sean de más longitud y 4 horas para viajes de más de 3.500 kilómetros hacia fuera de la UE.

Indemnización

Asimismo, el consumidor tiene derecho a una indemnización de entre 125 y 600 euros, dependiendo claro está de la distancia y del tiempo de demora en el retraso del vuelo. Sin embargo, si dicha cancelación ha sido avisada con 14 días de antelación, el consumidor deja de estar bajo el amparo de este derecho. Así como de la posibilidad de haber llegado cerca de la hora indicada o si la aerolínea es capaz de demostrar que la cancelación es fruto de una circunstancia extraordinaria.

Por último, avisa también de la existencia de la responsabilidad de la aerolínea con el pasajero y su correspondiente equipaje. En caso de extravío, retraso en su llegada o daños en el equipaje, existe el derecho de presentar una queja a la compañía en un plazo de 7 días, si es por deterioro, o en uno de 21 por motivos de retraso.