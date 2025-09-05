La Aemet avisa de vientos, tormentas y lluvias en Andalucía: estas son las provincias afectadas este fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado varios avisos amarillos en las provincias de Cádiz, Córdoba y Jaén para este fin de semana debido a la posible aparición de fenómenos costeros de oleaje y vientos, así como temperaturas extremas en el interior. Estos anuncios afectan a gran parte de las comarcas jiennenses, cordobesas y gaditanas entre este viernes y el domingo.

En el caso de Cádiz, toda la costa tendrá activado el aviso amarillo por oleaje y fuertes vientos desde Sanlúcar de Barrameda hasta el Campo de Gibraltar durante todo el fin de semana según la Aemet. También, en la sierra, habrá problemas con los vientos tal y como ha destacado la predicción meteorológica.

Por su parte, en Córdoba y Jaén, se prevén temperaturas extremas de unos 38 grados aproximadamente por lo que hay que extremar el cuidado este fin de semana en varias comarcas de Sierra Morena. Además, hay que seguir los consejos de no hacer esfuerzo físico en las horas centrales de la jornada e hidratarse en todo momento.

Las rachas de vientos podrían alcanzar los 70 y 80 kilómetros por hora en ciertos momentos del día en partes de la campiña y del Estrecho por lo que habrá que tener cuidado en los puntos cercanos a las playas. Con respecto a la predicción, los cielos en Andalucía estarán parcialmente nublados en este primer fin de semana de septiembre.

Más allá, la tendencia sigue igual y no se atisban lluvias en unas jornadas en la que muchos trabajadores ya han vuelto a sus puestos de trabajo y los más pequeños de los hogares ya comienzan a volver a las aulas.