La Aemet avisa sobre el cambio de tiempo en Andalucía: zonas donde lloverá y más bajarán las temperaturas
El delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, explica a ABC que esta situación «es habitual, sobre todo del verano al otoño»
Una lengua de aire frío llega a Andalucía: bajará 10 grados las temperaturas y traerá riesgo de lluvias a estas provincias
Andalucía vivirá un importante cambio de tiempo que provocará una bajada brusca de las temperaturas de forma generalizada y algunos chubascos en esta recta final del verano astronómico. «El anticiclón de las Azores va a girar casi 90 grados y se va a colocar Norte-Sur dejando esos vientos que son más frescos», explica a ABC Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Andalucía.
Esta situación se empieza a notar ya en la región con el descenso progresivo desde este viernes, que irá a más conforme avance el fin de semana, siendo el lunes la jornada más fresca, con la bajada de 10 grados en las máximas así como un descenso moderado en las mínimas, pero que se apreciará igualmente.
El domingo pueden producirse, además, algunos chubascos tormentosos en algunas zonas de montaña de Andalucía oriental. «Aunque las noches seguirán siendo cálidas, la del domingo al lunes será fresca con mínimas por debajo de los 20 grados, en torno a los 15 grados», señala Del Pino.
Cambio de estación
En el presente cambio de estación -del verano al otoño- estas variaciones de tiempo son «habituales, con las entradas y salidas de borrascas, de ahí que se den estos 'veranillos' tan típicos». No obstante, según comenta Del Pino, «la transición no es gradual, sino que se producen este juego de borrascas».
De este modo, las temperaturas van a descender unos 8-10 grados en la mayoría de las provincias andaluzas hasta el lunes, jornada en la que volverá la estabilidad. En Sevilla capital se pasará de los 37ºC del sábado a los 29ºC - 30ºC del lunes, con mínimas en torno a los 15-16 grados.
¿Dónde bajarán más los termómetros?
-
Huelva: 14ºC/30ºC
-
Córdoba: 12ºC/30ºC
-
Antequera (Málaga): 12ºC/27ºC
-
Trevélez (Granada): 9ºC/21ºC
-
Alcalá la Real (Jaén): 11ºC/25ºC
-
Baza (Granada): 10ºC/28ºC
-
Huéscar (Granada): 10ºC/28ºC
Lluvias en Andalucía
Este frente de aire frío que entrará este fin de semana traerá consigo chubascos tormentosos que afectarán principalmente a las provincias de Almería, Granada y Jaén. El sábado por la tarde y sobre todo el domingo serán las jornadas donde se producirán estos fenómenos lluviosos de forma aislada.
Municipios donde va a llover
-
Sábado (12 a 18 horas)
-
Trevélez (Granada): 95% probabilidad
-
Guadix (Granada): 35% probabilidad
-
Baza (Granada): 65% probabilidad
-
Huéscar (Granada): 40% probabilidad
-
Domingo (12 a 18 horas)
-
Trevélez (Granada): 100% probabilidad
-
Granada capital: 65% probabilidad
-
Guadix (Granada): 65% probabilidad
-
Baza (Granada): 55% probabilidad
-
Huéscar (Granada): 60% probabilidad
-
Loja (Granada): 55% probabilidad
-
Gérgal (Almería): 70% probabilidad
-
Albox (Almería): 80% probabilidad
-
Vélez-Rubio (Almería): 70% probabilidad
-
Cazorla (Jaén): 60% probabilidad
-
Huelma (Jaén): 55% probabilidad
-
Alcalá la Real (Jaén): 55% probabilidad
-
Arroyo del Ojanco (Jaén): 55% probabilidad
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete