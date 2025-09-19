La Aemet avisa sobre el cambio de tiempo en Andalucía: zonas donde lloverá y más bajarán las temperaturas

Andalucía vivirá un importante cambio de tiempo que provocará una bajada brusca de las temperaturas de forma generalizada y algunos chubascos en esta recta final del verano astronómico. «El anticiclón de las Azores va a girar casi 90 grados y se va a colocar Norte-Sur dejando esos vientos que son más frescos», explica a ABC Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Andalucía.

Esta situación se empieza a notar ya en la región con el descenso progresivo desde este viernes, que irá a más conforme avance el fin de semana, siendo el lunes la jornada más fresca, con la bajada de 10 grados en las máximas así como un descenso moderado en las mínimas, pero que se apreciará igualmente.

El domingo pueden producirse, además, algunos chubascos tormentosos en algunas zonas de montaña de Andalucía oriental. «Aunque las noches seguirán siendo cálidas, la del domingo al lunes será fresca con mínimas por debajo de los 20 grados, en torno a los 15 grados», señala Del Pino.

Cambio de estación

En el presente cambio de estación -del verano al otoño- estas variaciones de tiempo son «habituales, con las entradas y salidas de borrascas, de ahí que se den estos 'veranillos' tan típicos». No obstante, según comenta Del Pino, «la transición no es gradual, sino que se producen este juego de borrascas».

De este modo, las temperaturas van a descender unos 8-10 grados en la mayoría de las provincias andaluzas hasta el lunes, jornada en la que volverá la estabilidad. En Sevilla capital se pasará de los 37ºC del sábado a los 29ºC - 30ºC del lunes, con mínimas en torno a los 15-16 grados.

¿Dónde bajarán más los termómetros? Huelva: 14ºC/30ºC

Córdoba: 12ºC/30ºC

Antequera (Málaga): 12ºC/27ºC

Trevélez (Granada): 9ºC/21ºC

Alcalá la Real (Jaén): 11ºC/25ºC

Baza (Granada): 10ºC/28ºC

Huéscar (Granada): 10ºC/28ºC

Lluvias en Andalucía

Este frente de aire frío que entrará este fin de semana traerá consigo chubascos tormentosos que afectarán principalmente a las provincias de Almería, Granada y Jaén. El sábado por la tarde y sobre todo el domingo serán las jornadas donde se producirán estos fenómenos lluviosos de forma aislada.

Municipios donde va a llover Sábado (12 a 18 horas)

Trevélez (Granada): 95% probabilidad

Guadix (Granada): 35% probabilidad

Baza (Granada): 65% probabilidad

Huéscar (Granada): 40% probabilidad

Domingo (12 a 18 horas)

Trevélez (Granada): 100% probabilidad

Granada capital: 65% probabilidad

Guadix (Granada): 65% probabilidad

Baza (Granada): 55% probabilidad

Huéscar (Granada): 60% probabilidad

Loja (Granada): 55% probabilidad

Gérgal (Almería): 70% probabilidad

Albox (Almería): 80% probabilidad

Vélez-Rubio (Almería): 70% probabilidad

Cazorla (Jaén): 60% probabilidad

Huelma (Jaén): 55% probabilidad

Alcalá la Real (Jaén): 55% probabilidad

Arroyo del Ojanco (Jaén): 55% probabilidad

