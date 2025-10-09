La Aemet activa la alerta amarilla en estas provincias de Andalucía: estas son las zonas en las que va a llover el fin de semana

Después del veranillo de San Miguel, un cambio en la estabilidad del tiempo ha llegado a Andalucía. Desde ayer y hasta el viernes varias alertas por lluvias y tormentas serán protagonistas en algunas zonas de la región andaluza.

Desde las 11 horas de ... esta mañana, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla debido a la probabilidad de tormentas y lluvias en varios puntos de Almería, Córdoba, Granada y Jaén. Estos avisos durarán hasta las 00 horas de la mañana del viernes 10 de octubre.

En la provincia de Almería, la Aemet ha activado para este jueves varias alertas amarillas por lluvias y tormentas. En las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez, así como en Nacimiento y Campo de Tabernas, el aviso estará vigente desde las 11:00 hasta las 00:00 horas, ante la posibilidad de precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Aviso amarillo a partir de las once de la mañana

Por su parte, en el Poniente y la capital almeriense, el aviso se activará a partir de las 18:00 horas y hasta la medianoche del viernes, por lluvias con la misma intensidad y nivel de riesgo. En el Levante almeriense, también se prevén tormentas entre las 18:00 y las 00:00 horas del viernes, con una probabilidad de ocurrencia similar.

En Córdoba, las comarcas de la Sierra y Los Pedroches permanecerán este jueves en aviso amarillo por tormentas y lluvias, desde las 11:00 hasta las 00:00 horas del viernes, ante una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70%.

09/10 00:06 Avisos activos hoy y mañana en Andalucía por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/Dfanf8vdfH pic.twitter.com/58jYWQDsx2 — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) October 8, 2025

Granada será la cuarta provincia andaluza, que protagonice una jornada de jueves marcada por los avisos amarillos, debido a la posibilidad de lluvias y tormentas. Los avisos estarán activados en las zonas de Guadix, Baza, Sierra Nevada y Las Alpujarras entre las 11.00 horas hasta las 23.59 horas, por la posibilidad de estas precipitaciones entre un 40% y un 70%.

A su vez, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Jaén para este jueves, 9 de octubre, desde las 11:00 hasta las 23:59 horas. Las comarcas de Morena y Condado, Cazorla y Segura, el Valle del Guadalquivir y la zona de la Capital y Montes de Jaén estarán en riesgo por precipitaciones acumuladas de hasta 15 milímetros en una hora y una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Más alertas este viernes

La jornada del viernes también estará marcada por avisos amarillos por lluvias y tormentas, pero solo en Almería. La zona de Levante estará en aviso amarillo por estas precipitaciones desde el mediodía del vienes hasta medianoche y se podrán acumular 20 mm por hora.

Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado ninguna alerta para la región andaluza para este fin de semana. De todas formas, habrá que estar pendiente de la evolución de los cielos, ya que estas alertas se anuncian 72 horas antes de su inicio.

Lluvias durarte este fin de semana

Durante el fin de semana podría llover en algunas zonas de Granada, principalmente el sábado por la tarde, y de Almería también, el sábado por la mañana. En el resto de Andalucía, la previsión de la Aemet no augura precipitaciones.