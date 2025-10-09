Suscríbete a
La Aemet activa la alerta amarilla en estas provincias de Andalucía: estas son las zonas en las que va a llover el fin de semana

Cuatro zonas andaluzas están en aviso amarillo por precipitaciones este jueves

Llega la dana Alice a Andalucía con lluvias fuertes: Estas son las zonas en alerta amarilla

Precipitaciones en Córboba
Precipitaciones en Córboba Valerio Medino
Después del veranillo de San Miguel, un cambio en la estabilidad del tiempo ha llegado a Andalucía. Desde ayer y hasta el viernes varias alertas por lluvias y tormentas serán protagonistas en algunas zonas de la región andaluza.

Desde las 11 horas de ... esta mañana, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla debido a la probabilidad de tormentas y lluvias en varios puntos de Almería, Córdoba, Granada y Jaén. Estos avisos durarán hasta las 00 horas de la mañana del viernes 10 de octubre.

