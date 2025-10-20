Suscríbete a
ABC Premium

Estas son las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía

En los últimos años, los premios están viajando a numerosos rincones de España porque los compradores son de provincias de fuera de la comunidad autónoma

Sevilla se lleva casi dos millones de euros del 11840, tercer premio de la Lotería de Navidad 2024

La administración de lotería 'El Gato Negro' en la avenida de la Constitución
La administración de lotería 'El Gato Negro' en la avenida de la Constitución juan flores

S. I.

Se acerca, poco a poco, uno de los días más destacados del almanaque y es la jornada de la Lotería de Navidad donde la suerte se reparte a lo largo y ancho de España. Muchas personas ya están buscando su décimo o participación que puede ... cambiarles la vida y repasando los datos históricos, Andalucía es una de las regiones más favorecidas debido a la cantidad de premios que han caído sobre la comunidad autónoma.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app