Estas son las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía

Se acerca, poco a poco, uno de los días más destacados del almanaque y es la jornada de la Lotería de Navidad donde la suerte se reparte a lo largo y ancho de España. Muchas personas ya están buscando su décimo o participación que puede ... cambiarles la vida y repasando los datos históricos, Andalucía es una de las regiones más favorecidas debido a la cantidad de premios que han caído sobre la comunidad autónoma.

En la capital hispalense, la administración 'El Gato Negro' es una de las que más reparte suerte mientras que otra muy conocida y donde se forman importantes colas es la de la calle Sagasta, entre Sierpes y la plaza del Salvador. En la provincia, cabe destacar el caso de la administración número 2 de Osuna porque en 2009, repartió 100 millones en la localidad y en concreto, en muchos hermanos de la cofradía del patrón del pueblo como es San Arcadio.

Asimismo, en Carmona, hay que apuntar que se encuentra la número 1 que, a su vez, es la más antigua de España y que lleva el nombre de la patrona: Nuestra Señora de Gracia. Hasta allí, se acercan muchas personas desde que se comienza a vender lotería en verano. La historia de este lugar se remonta a 1764 y está enfrente de la parroquia de San Pedro y a pocos metros de la Puerta de Sevilla.

En otras provincias y teniendo en cuenta el sorteo de 2024, Chipiona es otro de los enclaves más agraciados porque en la venta 'La Manuela' de la plata de Las Tres Piedras se vendió más de 60 millones de euros en décimos. Por su parte, Málaga también ha repartido mucha suerte a lo largo de las décadas y en concreto, en la administración 'La Rosaleda'. Allí, se ha dado 'el Gordo' y premios de 'el Niño' por lo que miles de personas acuden a este lugar a buscar la suerte.

Administraciones en Granada, Cádiz o Córdoba

En Granada, la administración 'La Lluvia de Oro', ubicada en la plaza de la Encarnación, es otro de los lugares de 'peregrinaje' desde su apertura en 1954. Mientras, Cádiz ha dado 'el Gordo' en una docena de ocasiones siendo las administraciones del Centro de la capital gaditana las más populares y donde se forman las colas.

Algeciras también ha repartido hasta tres 'Gordos' a lo largo de la historia de la Lotería de Navidad, consolidándose como uno de los destinos más afortunados para los jugadores en la comarca. En la provincia, las administraciones más reconocidas son ‘El Paraíso’ en Jerez y ‘El Puerto’ en Puerto de Santa María.

Córdoba, Jaén, Huelva y Almería son provincias donde los premios se han repartido mucho o lugares en los que ha sido más complicado que caiga 'el Gordo' aunque ello no es problema para buscar la suerte en estos rincones de la comunidad autónoma donde se están vendiendo décimos hasta la noche del 21 de diciembre.