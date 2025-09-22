Suscríbete a
Adicto al juego, en rehabilitación: «Todos tenemos un casino a mano en el teléfono móvil»

Salomón era jugador de tenis y amañaba sus propios partidos hasta que lo expulsaron de la Federación: «Llegué a terapia por un intento de suicidio»

«Pensaba que iba a hacerme millonario porque era más listo que nadie, pero estaba cavando un pozo cada vez más profundo»

La adicción al juego crece hasta un 30% entre los jóvenes andaluces

Dionisio García, psicólogo: «Ahora, los adictos al juego son jóvenes enganchados a las apuestas 'on line'»

Salomón, nombre ficticio de un adicto al juego que está rehabilitándose Víctor Rodríguez
«Llegué aquí porque me trajo un intento de suicidio».

Salomón (nombre ficticio) apaga la luz y deja el pequeño habitáculo en penumbra, iluminado vagamente por el destello del foco apuntando desde la espalda. La imagen se desvanece pero no sus palabras. Escogidas, ... meditadas, certeras, conscientes. Jugador de azar en rehabilitación, desterrando el término ludopatía, ya criminalizado y estigmatizado, su experiencia resulta paradigmática para comprender esa oscuridad que envuelve a todos hasta fundirlos a negro.

