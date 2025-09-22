Adicto al juego, en rehabilitación: «Todos tenemos un casino a mano en el teléfono móvil»

«Llegué aquí porque me trajo un intento de suicidio».

Salomón (nombre ficticio) apaga la luz y deja el pequeño habitáculo en penumbra, iluminado vagamente por el destello del foco apuntando desde la espalda. La imagen se desvanece pero no sus palabras. Escogidas, ... meditadas, certeras, conscientes. Jugador de azar en rehabilitación, desterrando el término ludopatía, ya criminalizado y estigmatizado, su experiencia resulta paradigmática para comprender esa oscuridad que envuelve a todos hasta fundirlos a negro.

De niño era jugador de tenis, con una carrera fulgurante, al menos para vivir de su pasión. Hasta que en la adolescencia comenzó a amañar sus propios partidos. «Empecé a picotear de las apuestas deportivas, se descontroló y me cogieron. Me echaron de la Federación». El revés más duro. Un empujón para apartarlo de la red y arrimarlo al precipicio.

El 'break' le sumió en una etapa díscola que pronto empezaba a ahogarle por las deudas. «Era una época en mi vida que no sabía qué es lo que me ocurría. Pensaba que me iba a hacer millonario porque yo entendía más que nadie, y lo que estaba era haciéndome un pozo cada vez más grande». El principio suele venir marcado por el éxito, «parece la mano divina que te toca y está ahí. Empecé a ganar y eso es lo que te atrae. La primera apuesta gané 11.000 euros. Me esperaba una vida de rico».

Esa mano divina, en cualquier momento, se empieza a cerrar sobre el cuello. «Vas ganando, vas generando cada vez más en la cuenta de apuestas y he llegado a hacer hasta una apuesta de 20.000 euros que la perdí en 11 minutos. Llegó un punto en el que no me importaba el dinero, sólo el placer tener una apuesta deportiva abierta».

«Todo se convirtió en caos»

Con golpes cada vez más erráticos, fuera de línea, ya casi al fondo de la pista, empezaron a perseguirle las deudas, que no había manera de devolverlas. «Me llamaban los prestamistas, las casas de apuestas, el banco por las deudas, y se sumaba el ambiente familiar. Me aislé totalmente porque me molestaba que no me dejaran hacer lo que quería. Me convertí en un villano, nada más que quería estar solo en mi habitación, con mi teléfono móvil, para poder apostar». Juego, set y partido. 'Game over'. «Todo se convirtió en caos. No sabía qué hacer y me intenté suicidar. De hecho, me ingresaron 19 días en psiquiatría, no entendía qué era lo que estaba ocurriendo en mi vida. Era una persona responsable, familiar, cercana... y no entendía qué estaba pasando». ¿Y ahora ya lo entiendes? «Sí, lo entiendo».

«Me ha costado. Es más, estuve aquí (en la Asociación Sevillana de Jugadores En Rehabilitación) en una primera etapa y abandoné la rehabilitación. Me costó entender que esto es una enfermedad, no un pasatiempo o un vicio. Realmente, es una enfermedad porque ella es la que me controla a mí».

«He perdido muchos amigos que en realidad no lo eran»

Salomón ha regresado a la terapia de rehabilitación, donde le ofrecen las herramientas para saberlo controlar. «Me levanto todos los días y digo: hoy es un día más». En su equipo siempre ha contado con el apoyo de su familia, la clave de la remontada, y se ha dejado muchos amigos en la pista «que en realidad no lo eran».

La inconsciencia es tal que relata una realidad perversa. Generó una deuda de casi 300.000 euros que ahora paga religiosamente trabajando sólo para ello. «Pero es que como jugador tú no sabes la deuda que vas sumando hasta el día que entras aquí», en la terapia. «Debo aquí, debo allí, debo aquí, debo allí... pero nunca sabes cuánto. Es una trampa. Siempre te dicen lo que has ganado, nunca lo que has perdido. Te vas creyendo esa mentira de ti mismo».

Apostar es fácil, extremadamente fácil. Al alcance de un dedo, sólo con el teléfono móvil. «Todo es muy rápido. Hice una apuesta de 20.000 euros a que ganaba el primer punto del partido: es decir, duró la apuesta unos 10 segundos. Echas y ganas al momento. Y el dinero te llega al instante». Esa espiral autodestructiva se acelera. Como las pulsaciones. «Vas queriendo el dinero más rápido, ganar y ganar ya. Por eso, entran al final las máquinas tragaperras. Cualquier persona tiene un casino en el teléfono móvil».

Recaída

El palmarés de Salomón alterna algunas victorias con severas derrotas. En su galería de trofeos destaca un vacío, justo ese momento de la recaída. A los ocho meses de iniciar la rehabilitación, pensó que ya estaba curado y le llegó un bono de oferta de 250 euros para jugar. Salto de nuevo a la cancha. «El bicho se volvió a despertar».

La terapia no sólo le ha salvado de la adicción sino que lo ha transformado y convertido «en una mejor persona». Por ello, su testimonio es inmensamente valioso para quienes se encuentren con los pies colgando sobre el abismo. «Lo primero es reconocerlo, que es un problema. No hay que avergonzarse, no es un vicio sino una enfermedad».

«El dinero poco a poco se paga, lo que más importa realmente es que uno se rehabilite para que no vuelva a ocurrir», reitera. «La comunicación nos salva. A mí me ayudó mucho contar a mi familia y a mis amigos que tenía un problema. El último recurso es quitarse del medio».

«Cuando se cierra una puerta, se abren dos ventanas. Siempre hay una salida para todo».