Adelante Andalucía pide que le pongan un busto a Ana Orantes en el Parlamento

Adelante Andalucía ha denunciado que no hay esculturas de mujeres en el Parlamento de Andalucía que sólo hay hombres y quiere que haya presencia femenina.

Por ello ha solicitado que se erija un busto a Ana Orantes, mujer granadina que fue asesinada en 19997 por ... su marido pocos días después de denunciar públicamente en una entrevista en televisión que estaba siendo maltrata. El suceso, que supuso que Orantes fue quemada viva, conmocionó España y provocó un cambio en el Código Penal y que se intensificaran las acciones contra la violencia de género.

Ahora Adelante Andalucía quiere que tenga una escultura en la cámara autonómica. Este martes Adelante Andalucía ha vuelto a pedir esa escultura en las instalaciones del Parlamento de Andalucía en reconocimiento a su figura como persona fundamental en la lucha contra la violencia de género en Andalucía. Lo hace coincidiendo con la reciente fecha del 25-N por la celebración del día internacional contra la violencia a las mujeres. Se trata de una petición que ya hizo la izquierda hace un año sin que tuviera éxito. Por ello Begoña Iza ha insistido en esa petición recordando que, hasta ahora, las cuatro esculturas que hay en la sede del Parlamento andaluz son de hombres -Blas Infante, Plácido Fernández-Viagas, Alberto Jiménez-Becerril y Manuel Clavero Arévalo-, y «ninguna» corresponde a una mujer, y al hilo se ha preguntado si es que las mujeres, que cuentan con representación en el Parlamento, no se merecen un busto.

