Adelante Andalucía pide que le pongan un busto a Ana Orantes en el Parlamento

La portavoz Begoña Iza dice que no hay estatuas de mujeres en la cámara autonómica y cree que Orantes, asesinada a los pocos días de denunciar los malos tratos que sufrió, se lo merece

Andalucía encabeza la lista negra de violencia de género con diez muertas este año

Begoña Iza en rueda de prensa
Begoña Iza en rueda de prensa ABC

M.B.

Adelante Andalucía ha denunciado que no hay esculturas de mujeres en el Parlamento de Andalucía que sólo hay hombres y quiere que haya presencia femenina.

Por ello ha solicitado que se erija un busto a Ana Orantes, mujer granadina que fue asesinada en 19997 por ... su marido pocos días después de denunciar públicamente en una entrevista en televisión que estaba siendo maltrata. El suceso, que supuso que Orantes fue quemada viva, conmocionó España y provocó un cambio en el Código Penal y que se intensificaran las acciones contra la violencia de género.

