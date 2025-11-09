Suscríbete a
Activan un aviso por presencia de listeria en un producto cárnico en Andalucía

Se recomienda a las personas que lo tengan que se abstengan de consumirlo

El producto afectado por la alerta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía relativa a la presencia de Listeria monocytogenes, ... en chopped lata finas lonchas.

