Activan un aviso por presencia de listeria en un producto cárnico en Andalucía
Se recomienda a las personas que lo tengan que se abstengan de consumirlo
Alerta sanitaria: detectan preservativos Durex falsos en el mercado español
S.A.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía relativa a la presencia de Listeria monocytogenes, ... en chopped lata finas lonchas.
La marca del producto es Nuestra Alacena (DIA) y su fecha de caducidad es el 18/11/2025. Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Andalucía, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes).
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.
En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).
Además, desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recuerdan la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete