Los accidentes con patinetes eléctricos aumentan un 23% en un año y obligan a tomar nuevas medidas para su control

En la jungla del asfalto hay una nueva especie. El patinete eléctrico, técnicamente denominado VMP (Vehículos de Movilidad Personal), se ha incorporado a la ciudad a la misma velocidad con la que circula por sus calles. Nuevas situaciones que generan nuevos problemas. Las estadísticas ... reflejan que los accidentes aumentaron un 23% el pasado año: 396 siniestros en España, 240 heridos y 14 fallecidos. Pero es que desde que se contabilizan, 93 en 2020 hasta los 396 del 2024, han crecido más de un 400% y ya han superado a los accidentes de ciclomotores, quedando a un paso de igualar a las bicicletas.

En Andalucía murieron dos personas el curso pasado y una decena de usuarios (o atropellados) ingresaron en la UCI de gravedad. «La unidad de Traumatología del Virgen del Rocío está llena de conductores de patinetes», comentó el propio alcalde de Sevilla José Luis Sanz tras eliminar con el servicio de alquiler. «Es una realidad. Los accidentes siguen creciendo y es muy preocupante porque los afectados son muy jóvenes», ratifican desde el hospital.

NORMAS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO Casco Uso recomendado (y obligatorio según el Ayuntamiento) Ropa reflectante Luz delantera Obligatoria durante la noche o circulando con visibilidad reducida Timbre Prohibido circular por las aceras Sistema de frenado Luz trasera Velocidad máxima 25 km/h Prohibido más de 1 persona por vehículo Prohibido el uso de Catadióptrico reflectante trasero y delantero Catadióptrico reflectante trasero y delantero auriculares Personas heridas hospitalizadas según el medio de desplazamiento en España Ciclomotor 409 327 293 293 Bicicleta 164 Los datos se refieren solo a siniestros en vías urbanas 93 Patinete 0 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Número de siniestros con patinetes por Comunidades Cifras de 2024 País Vasco Asturias Galicia Cantabria Navarra 19 12 5 13 37 27 64 La Rioja 23 Castilla y León Cataluña Aragón 7 Madrid 15 27 30 Castilla- La Mancha Com. Valenciana Extremadura 16 Islas Baleares 23 16 Solo Galicia y Castilla y León presentán más siniestros que Andalucía Andalucía Murcia 35 Canarias 27 Clasificación de los siniestros en patinete según tipología (2024) Desconocido 9,6% Colisión con otro vehículo (turismo, motocicleta...) Caída Choque 64,9% 21,7% 1,3% 2,5% Atropello patinete-peatón Fuentes: DGT / Mapfre Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

La última tragedia sucedía en Huércal Overa, donde un joven de 20 años era atropellado este miércoles por un vehículo mientras circulaba en patinete. Días antes, se registraba un nuevo drama en la localidad sevillana de El Saucejo, donde falleció un chico de tan solo 13 años que chocó contra un turismo estacionado (también hubo otro joven herido). Colisión (65%), caídas (22%) y atropellos (10%) representan la principal tipología de los accidentes, mientras que en la mayoría de siniestros destaca la distracción del conductor, además de infracciones de las normas de circulación: velocidad alta, uso de dispositivos electrónicos y, en menor medida, el consumo de drogas y alcohol.

El peligro es palmario y no existen argumentos para pensar que se puede reducir esta incidencia. Estos vehículos de movilidad son cada día más accesibles y se han convertido en una opción rápida, sostenible y barata para trasladarse de un lugar a otro en la gran ciudad, máxime con los trazados de carril bici que se han implementado en numerosos municipios andaluces. Su venta no decrece, todo lo contrario, y la adquisición es frecuente entre niños, adolescentes y jóvenes, si bien no existe un registro ya que no estaban considerados o catalogados como vehículos, por lo que no permanecían sujetos a las mismas exigencias que estos. No se sabe cuántos hay, pero hay (muchos).

Por ello, hay que tomar medidas, y desde la Administración (tanto el Gobierno andaluz como el nacional y por supuesto los ayuntamientos) se trazan diferentes estrategias para atajar el problema desde diversos ámbitos. La prevención y la sensibilización por un lado, pero también una mejor regulación que ofrezca mayor cobertura para el castigo y las sanciones; y, por último, hasta una nueva ley que incluye la necesidad de contratar un seguro y contar con un certificado de circulación con un código QR en los modelos nuevos.

Cambios en la ley

En lo legislativo habrá avances importantes en apenas dos meses, con la entrada del año 2026. El Congreso aprobó una reforma de la Ley de Responsabilidad Civil y del seguro de vehículos a motor que incluye que patinetes y bicicletas eléctricas (que superen mínimos parámetros) tendrán que contar con seguro obligatorio a partir de enero. Una maniobra que puede ser disuasoria porque eleva el coste del patinete, y el incumplimiento puede acarrear una multa que hasta superaría los 1.000 euros.

«Esta medida busca garantizar la cobertura de daños a terceros en caso de accidente«, apuntan desde la Fundación Mapfre, que ha elaborado el estudio más completo. «Las primas de los seguros pueden ser desde unos 8 euros al mes para los de coberturas más básicas que cubran la responsabilidad civil que es la obligatoria, lo que tampoco lo hace prohibitivo para la economía doméstica». Se suma el registro oficial y la etiqueta identificativa y el mencionado certificado de circulación con código QR. A partir del 22 de enero de 2027, será obligatorio que los patinetes adquiridos con anterioridad a 2024 estén registrados y cumplan con los criterios técnicos establecidos por la DGT. Incluso se estudia obligar en un futuro a que la edad mínima para conducir unVMP sea de 16 años, con la necesidad de vestir un chaleco reflectante por parte de repartidores y usuarios profesionales.

La regulación ha dependido en gran medida de ordenanzas municipales, lo que ha generado una gran disparidad normativa entre ciudades. Ha habido un vacío legal durante años, no se disponía de un marco nacional unificado. Ahora se están dando los pasos necesarios porque del diseño de esta normativa y de su implementación depende su control y vigilancia por parte de los agentes locales. A la vez, se han detectado carencias tecnológicas en los registros y coordinación entre los ayuntamientos y los cuerpos de seguridad.

Campaña Conduce tu futuro

El otro plano en el que se actúa es en el de la educación, formación y sensibilización. El perfil mayoritario de los implicados en estos sucesos son hombres jóvenes (un 66%) de entre 14 y 35 años. Todos los fallecidos en 2024 fueron varones y ha habido percances graves con niños incluso de ocho años. No hay que olvidar que otros grandes perjudicados son los peatones (10% de los siniestros mortales) y que los atropellos han supuesto incidentes de diversa consideración con mayores involucrados.

Desde la Junta de Andalucía se ha diseñado un Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad (2024-27) coordinado por el especialista José Antonio Expósito. Entre las numerosas iniciativas, se ha puesto en marcha la campaña de prevención 'Conduce tu futuro', con la participación de centros educativos y dirigida especialmente a menores y adolescentes. La educación vial es una asignatura pendiente en las aulas, y con estas acciones se pretende informar del propio reglamento de circulación, y las obligaciones y prohibiciones de los conductores de patinetes eléctricos. Hace falta concienciación social y asumir que es responsabilidad de todos pues la mayoría de accidentes son causales y no casuales.

Los usuarios de estos dispositivos de reciente aparición se encuentran entre los más vulnerables y su juventud se suma como otra variable muy influyente. De ahí la insistencia en transmitir que correr riesgos implica asumir las consecuencias. Si los patinetes han llegado para quedarse, los accidentes hay que aparcarlos.