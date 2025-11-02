Suscríbete a
Los accidentes con patinetes eléctricos aumentan un 23% en un año y obligan a tomar nuevas medidas para su control

En Andalucía se registraron dos fallecidos y al menos 10 heridos graves el pasado curso; desde 2020, los siniestros han crecido un 400% en todo el país

La Junta pone en marcha campañas de prevención y el Gobierno aprueba una ley para garantizar una mayor seguridad

«Lo más peligroso de los patinetes es que parece que no son peligrosos»

José María Aguilera

En la jungla del asfalto hay una nueva especie. El patinete eléctrico, técnicamente denominado VMP (Vehículos de Movilidad Personal), se ha incorporado a la ciudad a la misma velocidad con la que circula por sus calles. Nuevas situaciones que generan nuevos problemas. Las estadísticas ... reflejan que los accidentes aumentaron un 23% el pasado año: 396 siniestros en España, 240 heridos y 14 fallecidos. Pero es que desde que se contabilizan, 93 en 2020 hasta los 396 del 2024, han crecido más de un 400% y ya han superado a los accidentes de ciclomotores, quedando a un paso de igualar a las bicicletas.

