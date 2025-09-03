¿Se acabó el verano en Sevilla? El pronóstico del tiempo para otoño está aquí

El 22 de septiembre a las 20,19 horas comenzará el otoño en España. Como cada año, los días se empezarán a acortar y, por el contrario, las noches se alargarán. El inicio de la estación que sigue al verano solía caracterizarse por un descenso notable de las temperaturas y la llegada de las lluvias.

Sí, 'solía' porque los otoños cada vez se parecen menos a los que todos recordamos. Según el portal web ElTiempo.es la temperatura media de esta estación se encuentran en alza desde los años 80. Además, los meses de septiembre, octubre y noviembre, están registrando un descenso en cuanto a las precipitaciones.

Según los datos, más de la mitad de los otoños del siglo XXI han superado la temperatura media que oscila entre los 12ºC y los 17ºC. «Este otoño va a seguir esta tendencia», ha anunciado la institución meteorológica, y ha añadido que este otoño también se espera que sea más seco, es decir, las precipitaciones serán más escasas y desiguales.

España, a su vez, es un país que alberga diferentes climas, así el norte y este peninsular junto al archipiélago canario mantendrán sus datos de precipitaciones cerca de la norma.

Anomalías de precipitación previstas en este otoño eltiempo.es

Aunque, se esperen meses más cálidos y secos, no se excluyen episodios de inestabilidad que traigan consigo vaguadas y DANAs, sobre todo en el mediterráneo. Eltiempo.es ha advertido y ha tomado como referencia el otoño de 2024, «un otoño más seco no quiere decir que se descarte la aparición de inestabilidad asociados a vaguadas y Danas».

De hecho, el pasado otoño fue el séptimo otoño más húmedo de XXI con una precipitación acumulada de 236,5 mm. Así, el mercurio alcanzó valores medios de 15,5ºC, siendo también el sexto otoño más cálido del Siglo XXI. Respecto a la inestabilidad, no hay que olvidar la trágica DANA de octubre que afectó a la provincia de Valencia y dejó 224 fallecidos.

Campos de la pedanía anegados por el agua. A 14 de noviembre de 2024, en San Pablo de Bucite, Cádiz (Andalucía, España) EP

¿Qué relación tiene el cambio climático con las DANAs?

El efecto del ascenso generalizado de las temperaturas en el planeta, ha cambiado la dinámica de las DANAs, siendo más frecuentes, de mayor duración y más peligrosas. Debido al calentamiento global, la atmósfera tiene una mayor capacidad de retención de humedad, dando como resultado precipitaciones más intensas y en puntos concretos.

Valores meteorológicos del otoño en Sevilla

La institución ha compartido un mapa donde se ve que el suroeste peninsular será «ligeramente más cálido de lo normal». Además, ha señalado la temperatura y precipitación media en la capital andaluza entre 1991 y 2020, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Temperatura y precipitación media en Sevilla eltiempo.es

En septiembre, la temperatura media suele alcanzar los 25ºC (máximas de 31ºC y mínimas de 18ºC), en octubre 20,6ºC (máximas de 26ºC y mínimas de 15ºC) y en noviembre 15,2ºC (máximas de 20ºC y mínimas de 10ºC).

Respecto a las precipitaciones, en el mismo periodo, en septiembre se alcanzan los 33,1 mm, en octubre 75,4 mm y en noviembre 72,6 mm.