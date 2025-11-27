Suscríbete a
El abogado de la Junta de Andalucía que no acusa a ex altos cargos del PSOE fue consejero del amigo de Pedro Sánchez en Correos

José Luis Pérez Pastor fue vicesecretario de la empresa estatal dependiente de María Jesús Montero y presidente de Correos Telecom hasta 2023

Los letrados de la Junta se desmarcan del Gobierno andaluz y exculpan a once ex altos cargos del PSOE acusados de corrupción

Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, a la izquierda. Al lado, el letrado y exdirectivo de la empresa, José Luis Pérez Pastor
Antonio R. Vega

José Luis Pérez Pastor es uno de los letrados de la Junta de Andalucía que ha eximido de toda responsabilidad penal a 14 ex responsables políticos del PSOE acusados de corrupción en una pieza separada de la macrocausa Avales Propios de la Agencia IDEA. ... Antes de regresar a su puesto en el Gabinete Jurídico, este abogado estuvo trabajando entre los años 2019 y 2023 como directivo de Correos bajo la presidencia de Juan Manuel Serrano, amigo de Pedro Sánchez. El 19 de mayo de 2019 Serrano fichó a Pérez Pastor como vicesecretario general de la empresa pública postal, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), bajo el mando de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

