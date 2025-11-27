El abogado de la Junta de Andalucía que no acusa a ex altos cargos del PSOE fue consejero del amigo de Pedro Sánchez en Correos

José Luis Pérez Pastor es uno de los letrados de la Junta de Andalucía que ha eximido de toda responsabilidad penal a 14 ex responsables políticos del PSOE acusados de corrupción en una pieza separada de la macrocausa Avales Propios de la Agencia IDEA. ... Antes de regresar a su puesto en el Gabinete Jurídico, este abogado estuvo trabajando entre los años 2019 y 2023 como directivo de Correos bajo la presidencia de Juan Manuel Serrano, amigo de Pedro Sánchez. El 19 de mayo de 2019 Serrano fichó a Pérez Pastor como vicesecretario general de la empresa pública postal, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), bajo el mando de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El letrado autonómico ha exculpado al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y al consejo rector de la agencia IDEA de la Junta al completo en una pieza centrada en la ayuda «arbitraria e injusta», en forma de aval, concedida a la empresa sevillana Cofrutex, donde 17 personas están procesadas por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicas.

El Gabinete Jurídico solo incrimina a dos ex directores generales y un exdirectivo de IDEA y a tres empresarios beneficiados con la ayuda pública de 1,2 millones, que se ha perdido por una gestión negligente. A pesar de no acusarlos, los letrados que defienden los intereses de la Junta no renuncian al ejercicio de acciones civiles contra los ex altos cargos para los que la Fiscalía, el abogado de la Agencia IDEA y la acusación del PP sí solicitan penas de cárcel e inhabilitación. El escrito del Gabinete Jurídico también lo suscriben Antonio José Gayo Rubio y María Rocío Galvín Fañanas y su criterio no es compartido por el Gobierno andaluz, que aun así lo asume alegando que sus letrados funcionan con «autonomía».

Entre 2019 y 2023, antes de volver a su trabajo de jurista autonómico, Pérez Pastor ha ocupado otros cargos en el Grupo Correos, cuyo presidente hasta diciembre de 2023 ha sido Juan Manuel Serrano. Éste fue jefe del gabinete de la Ejecutiva Federal del PSOE antes de que el hoy presidente llegara a La Moncloa y quien acompañó a Sánchez en su gira en coche por España para recoger apoyo de la militancia en las primarias.

Pérez Pastor sido presidente de consejo de administración de Correos Telecom y de la filial Nexea Gestión Documental. En la empresa estatal coincidió con otra directiva, Leire Díez. La conocida como 'fontanera' del PSOE fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos entre 2022 y 2024. Ahora está siendo investigada por delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Rechazó elevar una consulta al Tribunal Europeo

El caso Cofrutex no es el primero en el que José Luis Pérez Pastor se descuelga con un escrito que nada tiene que ver con el criterio del Gobierno andaluz del PP. El pasado mes de junio envió un folio de alegaciones al juez instructor de los ERE y del caso Avales en el que rechazaba la iniciativa del magistrado de plantear una cuestión prejudicial o consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para reabrir sumarios de corrupción que se han archivado por defectos de forma, debido al sistema de plazos que obliga a ir prorrogando las investigaciones judiciales.

Nacido en 1978, Pérez Pastor es licenciado en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Pertenece al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía desde el año 2007 y como tal, ha desempeñado su cargo en el Servicio Jurídico Provincial de Almería y en los Servicios Centrales del Gabinete Jurídico, compaginando labores consultivas y contenciosas.