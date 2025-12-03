Ábalos, Paco Salazar, Junts... María Jesús Montero no se sale un milímetro del dictado del presidente Pedro Sánchez

María Jesús Montero se ha traslado a su tierra, a Sevilla, este miércoles, con el fin de respaldar a los investigadores de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del CSIC. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda y Economía es además candidata ... a las elecciones autonómicas de Andalucía, y ha intentando colocar sus mensajes en el ámbito regional.

Por ejemplo, esa iniciativa con la que han querido recuperar la agenda política. El martes, en el Congreso de los Diputados, aprobaron el Real Decreto para desbloquear una parte de los 6.642 millones de euros de excedentes de los que disponen los ayuntamientos, de los que 761 millones corresponden a consistorios andaluces.

Pero ni las apelaciones constantes en el debate del estado de la comunidad de la pasada semana han logrado que Montero pudiera centrarse en Andalucía. Los periodistas le lanzaban numerosas preguntas sobre los casos que asolan al Partido Socialista y a Moncloa: la entrada en prisión de José Luis Ábalos y sus manifestaciones, las escandalosas denuncias de militantes del PSOE sobre la conducta supuestamente reprochable de Paco Salazar y la ruptura unilateral de relaciones por parte de Junts.

De todo ello se le ha preguntado y la ministra contaba con una ventaja: tenía el argumentario prácticamente hecho, negro sobre blanco (también con sonido), y no se ha salido ni un milímetro de lo dictado por el presidente Pedro Sánchez en su última entrevista.

María Jesús Montero y el caso Ábalos

Sobre Ábalos, quien fuera secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, ha querido dejar claro que no se van dejar «chantajear» ni tienen nada que «temer» sobre lo que pueda manifestar. Montero incluso ha explicado lo que quería decir Sánchez cuando calificó al político valenciano como «un desconocido» en lo personal. «Iba en la dirección de que realmente por mucha intensidad que uno tenga en el contacto profesional con compañeros, con subordinados o con los jefes», al final, «se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce».

«Yo creo que eso es lo que quiso decir el señor Sánchez, como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso». Lamenta esa «estrategia de defensa» de Ábalos, «común» en la actualidad, en la que apunta a cargos políticos porque cree que «le puede dar una cierta capacidad de acuerdo para rebajar su sentencia». «Ni nos vamos a dejar chantajear ni tenemos nada que temer».

No se ha sido «diligente a la hora de cumplir con los compromisos con Junts»

Con respecto a la relación con Junts, también se pliega a las exigencias de los independentistas catalanes, como hacía Sánchez. Confía en que «el cumplimiento de los compromisos» del Ejecutivo de Pedro Sánchez «restablezca la confianza que se ha perdido con Junts». Reconoce que «no habíamos sido diligentes» desde el Gobierno «a la hora de cumplir con los compromisos que se había llegado con esta formación política para permitir que podamos seguir avanzando la legislatura en la conquista de los derechos» y el «bienestar» que la vicepresidenta cree que «cada día estamos procurando desde el Consejo de Ministros».

Las «vomitivas» palabras de Paco Salazar

Por último, se refería a quien fuera hombre fuerte del PSOE andaluz y posteriormente persona de confianza del propia Sánchez, el sevillano Paco Salazar, denunciado por un supuesto comportamiento machista por parte de compañeras del partido. Montero «comparte» los «adjetivos» que este pasado martes empleó la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre los expresiones del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa vertidas contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de denuncia de Ferraz.

Pilar Alegría calificó de «vomitivas» dichas expresiones a preguntas de los periodistas. «Han utilizado adjetivos muy similares» respecto a dichas expresiones de Salazar «que cualquiera de nosotros podemos compartir».

«Cualquier intento de intimidación, cualquier acoso, cualquier comentario que humilla a las mujeres, va a contar» con su «absoluta reprobación, por supuesto», y también del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE, ha añadido.

Eso sí, ha recordado que Salazar no es «en este momento militante» del PSOE, pero ha apostillado que, en todo caso, «lo importante es que seamos todos consecuentes con los valores y con los principios del partido en el que militamos».