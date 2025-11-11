Suscríbete a
SALUD

Más de 2.100 plazas para cubrir las jubilaciones de sanitarios en Andalucía

La Junta aprueba la contratación de 10.300 profesionales para reforzar la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Antonio Sanz releva a la viceconsejera de Sanidad y ficha al vicepresidente de la Diputación de Granada

Dos sanitarias en un centro de trabajo público
Rafael Aguilar

El relevo de los sanitarios es un problema crónico que lastra el funcionamiento y la sostenibilidad de uno de los pilares del sistema de servicios públicos en toda España. Andalucía no es una excepción: desde hace lustros, se jubilan más profesionales, sobre ... todo médicos, de los que entran a formarse en unos hospitales que tienen una demanda cada vez alta por el envejecimiento de la población y por la ampliación de la cartera de servicios.

