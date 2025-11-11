Más de 2.100 plazas para cubrir las jubilaciones de sanitarios en Andalucía

El relevo de los sanitarios es un problema crónico que lastra el funcionamiento y la sostenibilidad de uno de los pilares del sistema de servicios públicos en toda España. Andalucía no es una excepción: desde hace lustros, se jubilan más profesionales, sobre ... todo médicos, de los que entran a formarse en unos hospitales que tienen una demanda cada vez alta por el envejecimiento de la población y por la ampliación de la cartera de servicios.

Según los últimos datos oficiales, que corresponden al cierre de 2024, Andalucía perderá en ocho años por jubilación a 6.769 médicos de los que 2.917, el 43%, lo son de Familia.

Las provincias de Sevilla y Málaga son las que tienen a más profesionales médicos (tanto especialistas como de Familia) en edad de jubilarse, con 1.584 y 1.259, respectivamente. En 2025, está prevista la retirada de 738 médicos en la comunidad, de los cuales 353 lo son de Medicina de Familia.

Ahora y entonces

Los gestores sanitarios de Andalucía, los de ahora y los de la larga época del PSOE en el poder, son conscientes de este problema y han tratado de poner medidas para aminorarlo.

El último ejemplo aconteció este lunes. La Oferta de Empleo Público (OEP) del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para 2025 aprobada en la Mesa Sectorial de Sanidad y ratificada este lunes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía prevé la creación de 2.167 plazas vinculadas a jubilaciones previstas en 2026 y 2027, de forma que se garantice el relevo generacional.

La convocatoria general de nuevas plazas suma 10.289 puestos, que responden a la tasa de reposición máxima del 120% permitida para sectores prioritarios en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023, «además de incorporar plazas de nueva creación y una tasa específica vinculada a la previsión de jubilaciones que se producirán en los próximos años», tal y como señala la Administración autonómica, que añade que «la oferta consolida la planificación plurianual de recursos humanos iniciada en 2024 y permite continuar reforzando la estructura del sistema sanitario público andaluz».

De acuerdo a la información difundida por la Administración autonómica, del total de plazas, 4.271 corresponden con la tasa de reposición autorizada para el sector sanitario, mientras que 3.851 constituyen la tasa adicional, de las que 3.773 son de nueva creación. A estas se suman 2.167 plazas vinculadas a jubilaciones previstas en 2026 y 2027, garantizando que el relevo generacional se produzca con estabilidad y sin merma en la atención sanitaria.

Cartera pública

La Junta afirma que «las nuevas plazas permitirán dotar de personal a infraestructuras sanitarias en funcionamiento o próximas a entrar en servicio, reforzar centros de salud y hospitales, ampliar la cartera pública de servicios y fortalecer programas prioritarios como la detección precoz del cáncer de mama, colon y cuello de útero». También se refuerzan áreas como salud mental, cuidados paliativos, atención a la cronicidad, tratamiento CART, trasplante pulmonar y salud bucodental infantil.

En cuanto a la distribución por categorías, destacan las correspondientes a Enfermería, con más de 2.500 plazas, seguidas de licenciados sanitarios, técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, celadores y auxiliares administrativos.

«Como en convocatorias anteriores, un 10% del total de las plazas quedará reservado para personas con discapacidad, cumpliendo la cuota legal y fomentando una incorporación inclusiva a la función pública sanitaria.