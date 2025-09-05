Suscríbete a
ABC Premium

Más de 2.000 andaluces acceden a su primera vivienda con el aval hipotecario de la Junta

El programa Garantía Vivienda Andalucía ha movilizado 277 millones en operaciones de compraventa desde su puesta en marcha

El nuevo plan de alquiler asequible de la Junta llegará a municipios de cinco provincias andaluzas

Construcción de una promoción de viviendas en Sevilla capital
Construcción de una promoción de viviendas en Sevilla capital Raúl Doblado
E. Barba

E. Barba

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Más de 2.000 andaluces han podido comprar su primera vivienda gracias al programaGarantía Vivienda Andalucía, el aval hipotecario puesto en marcha por la Junta para facilitar el acceso a la propiedad a personas menores de 40 años. Según los datos de la ... Consejería de Fomento, ya son 2.026 beneficiarios de esta medida, que cubre el 20% del precio del inmueble y completa así la financiación bancaria del 80% habitual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app