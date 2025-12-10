Casi 140.000 interinos temporales andaluces claman contra el Gobierno por el «despido masivo de empleados públicos»

«El Gobierno español es la empresa más fraudulenta de la Unión Europea a nivel laboral; se encuentra fuera de todos los estándares marcados», aseguran desde AICAFP (Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública), que este martes se manifestó en ... el Congreso de los Diputados para exigir que a los trabajadores interinos en situación de abuso de temporalidad y fraude los hagan fijos.

Son unos 800.000 empleados públicos en España y se estiman que 138.400 en Andalucía, la comunidad autónoma con mayor número de perjudicados. Trabajadores en situación de «fraude por temporalidad» ya que suman más de tres años en la administración pública sin que les hagan fijos. La mayoría, mujeres de más de 50 años y que supera la década en su puesto.

Desde Bruselas ya han amenazado al Estado con multas millonarias si no soluciona el tremendo problema que existe con la temporalidad. Le exige bajar del 8% cuando se estima que ronda el 32%. El TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) obliga a que se estabilicen las plazas, con cuatro sentencias en las que insta al Ejecutivo nacional a regularizar la situación. Esa temporalidad se está reduciendo, pero esta organización asegura que es «una treta». «En lugar de hacer fijos a los empleados en abuso de temporalidad, lo que están haciendo es sacar sus plazas a concurso oposición ordinaria». Así pues, «se estabilizan las plazas pero no el abusado», y aquí surge el encontronazo entre la Justicia europea y la española.

«Esto es una masacre»

En el primer semestre de 2025 se quedaron sin trabajo 92.200 personas contratadas temporalmente por la administración, y además a coste cero, por extinción de contrato. El 57,29% de estas personas tiene más de 50 años y hasta un 71,5% son mujeres. Se han interpuesto 65.000 demandas en los tribunales y desde AICAFP aseguran que llegarán multas millonarias por este incumplimiento que supondrá un bocado al bolsillo de los españoles. «Si se despidiese a todos los empleados en fraude de temporalidad, el coste por indemnizaciones podrían suponer aproximadamente el 2,5% del PIB español«. Bruselas ya ha cerrado el grifo «y retiene 626 millones de euros de los Fondos Next Generation».

José Ginés, portavoz de esta organización en Andalucía y Murcia, estuvo presente en Madrid en una maratoniana jornada con representantes de todos los grupos políticos con representación parlamentaria. Cuentan con el apoyo de Junts y ERC, de Podemos, Sumar y Coalición Canaria. Mientras el PP y Vox de momento se abstienen, es el PSOE el que ha rechazado completamente su petición.

Ginés pide en ABC la rectificación de los socialistas y el cumplimiento con Europa, «que no está ahí sólo para pedirle dinero». «Queremos ser funcionarios fijos a extinguir porque se ha sobrepasado ese límite de tres años», explica. «No somos funcionarios de carrera, no hemos conseguido plaza en una oposición, pero hemos cumplido con creces, hemos hecho méritos en todos estos años y deberíamos tener los mismos derechos y obligaciones». En su caso ha «aprobado hasta tres procesos selectivos».

Lamenta que durante años, la administración pública ha sido muy rácana en la oferta de plazas, lo que ha perjudicado a numerosos aspirantes. Ahora, tras el tirón de orejas de Bruselas, saca «a prisa y corriendo todas esas plazas», sin solucionar el problema de la temporalidad sino «cambiando cromos».

Asegura que la principal razón «es el negocio de las academias de oposiciones, en manos de los sindicatos mayoritarios», que son los que presionan al Gobierno con manifestaciones masivas si no sacan esas plazas a concurso. «Es indignante que estas organizaciones o el propio PSOE, que han de defender a los trabajadores, voten en contra de nuestros intereses». Es «la traición de los sindicatos».

Marián Pérez, pedagoga municipal «Me veo en la calle con 63 años y más de 20 en la administración pública» Marián Pérez es una de las interinas afectadas por esta decisión del Gobierno de no estabilizar los contratos de los empleados con más de tres años en la administración pública. Pedagoga en el Ayuntamiento de Sevilla, se ha quedado fuera de los procesos de estabilización a raíz de la Ley 20/2021, la cual terminó su vigencia en diciembre de 2024. Pérez considera que «no se han identificado suficiente las plazas y se ha estabilizado a un número de personas inferior» al que tendría que haber sido. «La prueba es que aún siguen contando conmigo, de forma temporal». Entró en el Consistorio «en 2005» y ha alternado contratos hasta este momento, ya con 60 años cumplidos. «Mi proyecto acaba en julio de 2028. Así que me quedo en la calle con 63 años y sin dinero de indemnización. Y no estoy yo ahora para estudiar unas oposiciones». «Es una situación muy angustiosa, pues ha sido toda una vida al servicio de la ciudadanía y al final me veo así. Es un desastre personal».

Asegura que si no dan marcha atrás, «dejarán muchos cadáveres en la cuneta. Interinos que llevan muchos años en la administración y que ahora, con más de 50 años y con cargas familiares, no tienen nada fácil estudiar una oposición». Ello, a su vez, «perjudicará a la sociedad», puesto que prescinden de personas con experiencia para dar entrada sin proceso de aprendizaje a un grupo numeroso de funcionarios. «En 5 años, se va a jubilar un amplio número de trabajadores y no podemos perder calidad, que se está mermando mucho en sanidad y educación».

Toma el ejemplo de la docencia, donde hay «más de 13.000 profesores y maestros en situación de abuso. 3.700 fueron cesados en septiembre».

La manifestación es contra el Gobierno, «quien tiene que legislar», si bien afecta sobremanera a las comunidades autónomas, que concentran el 62,66% de este personal y por tanto la mayor carga indemnizatoria. «El Gobierno saliente nos deja una multa diaria que pagarán nuestros hijos. Exigimos la fijeza como única solución legal admitida por Europa que no cuesta dinero».