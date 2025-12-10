Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere a los 63 años Robe Iniesta, el histórico cantante, fundador y alma de Extremoduro
Última hora
La opositora venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz

Casi 140.000 interinos temporales andaluces claman contra el Gobierno por el «despido masivo de empleados públicos»

Son unos 800.000 trabajadores españoles «en abuso de temporalidad» y protestan en el Congreso para exigir que les hagan fijos

Casi 140.000 interinos temporales andaluces claman contra el Gobierno por el «despido masivo de empleados públicos»
abc
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«El Gobierno español es la empresa más fraudulenta de la Unión Europea a nivel laboral; se encuentra fuera de todos los estándares marcados», aseguran desde AICAFP (Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública), que este martes se manifestó en ... el Congreso de los Diputados para exigir que a los trabajadores interinos en situación de abuso de temporalidad y fraude los hagan fijos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app