Hasta 120.000 euros de multa: estas son las sanciones por incumplir la nueva Ley de Vivienda en Andalucía

Uno de los problemas a los que se enfrenta la sociedad española es, sin lugar a dudas, la vivienda. Durante este siglo la tendencia ha sido clara, los precios han aumentado y como consecuencia de estos, la vivienda ha disparado sus precios tras la ... crisis financiera de 2008. En ese momento para pacificar este sector se comenzó una serie de medidas regularizadoras. Debido a múltiples factores la sociedad se encuentra en una intersección entre el alto precio de la vivienda y un desigual aumento en los salarios.

Una de las iniciativas para esta situación fue la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, promovida por el Gobierno de España. La situación política ha derivado en que la Junta de Andalucía promueva la primera ley destinada a este sector por una autonomía, con el Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía.

Mediante esta herramienta jurídica el máximo órgano de gobierno a nivel regional endurece la legislación con respecto a la ocupación de vivienda, las condiciones de esta y pretende asegurar una colaboración entre el sector público y privado para promover un estilo mixto en cuanto a la organización de la vivienda pública. Tras limitar y vertebrar un sistema con respecto a la vivienda, este proyecto pretende instaurar un régimen sancionador con el que multar de manera coercitiva para asegurar el óptimo funcionamiento de esta legislación.

Sanciones del Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía

El proyecto contempla tres tipos de delitos para estos casos. Sanciones leves, para aquellos que no faciliten información o no cumplan los requisitos, siendo la multa de hasta 6.000 euros. Graves en el caso de incumplir las normas de calidad, con un importe de entre 6.000 a 20.000 euros. Y el caso de ser muy grave, que serían aquellos en los que la vivienda no tenga condiciones de habitabilidad o conlleve un riesgo a la seguridad, sancionado con hasta 60.000 euros.

Sanciones Vivienda en general Leves: hasta 6.000 euros

Graves: entre 6.000 y 20.000 euros

Muy graves: hasta 60.000 euros

En el caso de que los delitos estén relacionados con la vivienda protegida, este proyecto plantea diferentes cantidades para las sanciones. De nuevo las leves, para los que no incluyan la información de tipo de vivienda protegida, de hasta 3.000 euros. Las graves para los que incumplan los requisitos para la adjudicación o transfieren sin autorización, con una multa de entre 3.000 y 25.000 euros.

Sanciones Vivienda Protegida Leves: hasta 3.000 euros

Graves: de 3.000 a 25.000 euros

Muy graves: hasta 120.000 euros

Puede conllevar también: devolución de las ayudas públicas o inhabilitación de promover vivienda

Terminando con los muy graves, con los que se persigue la especulación desmedida de este tipo de vivienda o la falsificación de datos con el fin de conseguir financiación, siendo de hasta 120.000 euros la sanción máxima. Asimismo, este tipo de infracciones pueden acarrear una devolución de las ayudas públicas o la inhabilitación de promover vivienda protegida si se descubre que no se ha habitado el inmueble.