La abogada de la familia del niño de Lardero: «Prisiones nos ha denegado una y otra vez el expediente de libertad del pederasta»

Horas antes de la entrevista con ABC, la abogada Alicia Redondo les ha resumido a los padres de Álex la sentencia que condena a prisión permanente al violador y asesino de su niño, Francisco Javier Almeida, el pederasta de Lardero. Son unos padres a la intemperie, congelados en un duelo sin límite y aun así –cuenta la letrada– «se sienten satisfechos de que se pudra en la cárcel, pero claro Álex ya no está». Esa dualidad, un éxito judicial arrasado por un crimen atroz, los ha marcado a todos, también a Redondo, en el caso más difícil de su vida y ya lleva unos cuantos.

—El juicio ha sido durísimo, pero la sentencia acoge su acusación al completo. ¿Cómo la ha recibido?

—Es un sentimiento raro. Como letrada muy contenta, es la segunda prisión permanente que conseguimos (la primera fue por el asesinato de la pequeña Carolina a manos de su madre en un hotel de Logroño) pero personalmente está siendo todavía más duro de lo que pensaba. Tengo un sentimiento agridulce. A nivel jurídico la sentencia es muy buena, muy completa, no deja de ratificar lo que pedíamos: que hubo una violencia extrema y casi más grave en la agresión sexual, que fue previa y para encubrirla mató a Álex. No cogió a alguien que se pudiera defender, sino a un niño de 9 años y lo llevó a su casa donde nadie lo iba a poder auxiliar. Recalca la gravedad de los hechos y la peligrosidad del asesino. Es un tipo que lleva a sus espaldas dos muertes y tres agresiones sexuales.

—Hay también una implicación humana del magistrado. Admite que ninguna cifra puede compensar el daño y habla de un asesinato «abyecto, cruel y malvado».

—Es imposible que alguien que haya tocado este tema, aunque sea de refilón, no empatice. El magistrado habla de que los daños son «inconmensurables» y pone de manifiesto la dificultad de poder cifrarlos. El baremo orientador son los accidentes de tráfico pero ni siquiera sirven. «La utilidad orientativa es equivalente a cero», reconoce el juez. ¿Cómo indemnizas a unos padres que han perdido a un hijo y además con una agresión sexual tan brutal y con un sufrimiento tan grave?

—Durante el juicio, la psicóloga del hermano de Álex se echó a llorar y hubo momentos en que a algunos operadores se les quebró la voz. ¿Cómo lo vivió usted?

—Lo que más trabajo me ha costado ha sido tener que oír las barbaridades de Almeida, aguantar que poco más que Álex había colaborado, esas versiones disparatadas. Era como si te dispararan y te metieran el dedo en el agujero. Muy doloroso. Piensa que los padres estaban en la Sala. La madre todos los días, salvo los de los forenses. Yo atendía la declaración del acusado y la miraba de reojo a ella... La psicóloga se rompió, fue todo muy al límite. La prueba me pareció brillante, la implicación al 300 por ciento de la Guardia Civil, las declaraciones de las madres del parque... Tuvimos la suerte –dentro de la desgracia– de que era un expediente con muchísima prueba pero nos desconcertó que Almeida salía cada día con una historia. Es imposible olvidar su frialdad mirando el monitor con atención, las fotografías de Álex, esa crueldad. Te pide el cuerpo levantarte…

«Es imposible olvidar la frialdad del acusado mirando con atención las fotografías tan crueles de Álex. Te pide el cuerpo levantarte»

—¿Por qué decidió que no declarara la madre de Álex?

—Ella hubiera declarado pero están muy mal los dos y cualquier cosa podía volar por los aires su salud mental. No podíamos arriesgarnos y optamos porque compareciera el padre que ya lo había hecho antes. Ambos son un ejemplo de vida, me han aportado mucho pese a estar al límite.

«El padre de Álex estaba en paro y empezaba a trabajar en una empresa nueva a los dos días del crimen»

—Creo que se ha planteado no llevar más asuntos de crímenes de niños.

—Al final es una decisión que no vas a tomar nunca. Es imposible decirles a unos padres que no, pero necesito un respiro. Si hay otro caso así y me lo piden, estaré ahí. Sufres un desgaste por empatía aunque me quedo con cada abrazo que me han dado esos padres, me han hecho recordar una y otra vez por qué me dedico a esto. Yo les decía qué rabia haberos conocido en este momento de vuestra vida. Son un ejemplo. David (el padre) estaba en paro y empezaba a trabajar en una empresa nueva a los dos días del crimen. Imagínate. La empresa le dio tiempo, pero tanto él como ella se incorporaron a sus puestos; a la madre se lo aconsejaron las psicólogas.

«Vamos a pedir la responsabilidad patrimonal del Estado porque la tiene»

—¿Y el hermano de Álex cómo está?

—Desde el momento en que se vio privado de tener a unos padres sanos, las secuelas directas de ellos van a formar parte de su personalidad… Con ocho años tiene pesadillas, falta de concentración, estrés postraumático. ¿Cómo consuelas a tu hijo cuando tú no te tienes de pie?

—Algunos jurados parecían muy afectados. ¿Cómo valora su labor?

—Encomiable. Son personas que cogemos de la calle y les enseñamos un proceso jurídico entero y deben tomar decisiones. Había tres miembros llorando cuando se sentaron a leer el veredicto. Fueron rigurosos y muy atentos, han sido diez jornadas muy intensas y lo han pasado muy mal. No te vas a tu casa siendo el que eras. Les veía las caras desencajadas con el relato, con las imágenes, rotos... Yo misma he tenido muchos atestados en la mesa y la primera vez que vi este me rompí en mi despacho. El después ha sido horrible…

—¿Defendería a alguien como Francisco Javier Almeida?

—A nivel particular nunca. Jamás he entrado en el turno de oficio para no verme en la tesitura de defender algo en lo que no creo. Sé que todo el mundo tiene que tener una defensa y yo puedo tener clientes acusados de agresiones pero porque tengo la firme creencia de que son inocentes. Me causaría un problema de conciencia y no haría bien mi trabajo.

—¿Ha logrado saber por qué Almeida estaba en libertad?

—No, Instituciones Penitenciarias nos ha denegado una y otra vez el expediente de libertad, pese a solicitarlo judicialmente. Vamos a pedir la responsabilidad patrimonial del Estado porque la tiene. Si no nos da respuesta la vía administrativa, iremos al Contencioso.

