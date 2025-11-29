Suscribete a
ABC Premium
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Análisis

Efectivamente, mafia o democracia

Sánchez no es una víctima rodeada de manzanas podridas; él es el origen de la podredumbre que ha carcomido las instituciones del Estado

Alicia García

Existe un punto de no retorno en la historia de las democracias, un momento crítico en el que la indiferencia deja de ser una opción para convertirse en complicidad. España ha cruzado ese umbral. La imagen de José Luis Ábalos, el que fuera 'fontanero' mayor ... del sanchismo y mano derecha del presidente, cruzando las puertas de prisión no es un hecho aislado ni una anécdota judicial: es el epitafio moral de un Gobierno en descomposición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app