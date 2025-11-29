Existe un punto de no retorno en la historia de las democracias, un momento crítico en el que la indiferencia deja de ser una opción para convertirse en complicidad. España ha cruzado ese umbral. La imagen de José Luis Ábalos, el que fuera 'fontanero' mayor ... del sanchismo y mano derecha del presidente, cruzando las puertas de prisión no es un hecho aislado ni una anécdota judicial: es el epitafio moral de un Gobierno en descomposición.

Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 a lomos de una moción de censura fundamentada en una supuesta regeneración ética. Hoy, la realidad nos devuelve un reflejo grotesco de aquella promesa. Sánchez no llegó para limpiar nada; llegó para ocupar todo. Tramaron su asalto al poder pagando a filoterroristas y separatistas un precio político oculto y corrupto, y han terminado convirtiendo el Consejo de Ministros en el escudo penal de una trama familiar y partidista.

No nos engañemos: cuando tienes a tu fiscal general condenado, a tus secretarios de Organización desfilando por centros penitenciarios, a tu hermano en el banquillo y a tu mujer pentaimputada, el problema no es el entorno. El problema eres tú.

Sánchez no es una víctima rodeada de manzanas podridas; él es el origen de la podredumbre que ha carcomido las instituciones del Estado. Ha secuestrado nuestra democracia, degradándola hasta convertirla en una herramienta al servicio de su supervivencia personal.

El sanchismo ha demostrado no ser un proyecto político, sino una forma de latrocinio institucional. Nos han obligado a elegir y la disyuntiva es aterradora pero clara: efectivamente, mafia o democracia. No hay término medio entre la decencia y el fango. Por eso, la indignación que recorre los hogares españoles no puede quedarse en el lamento privado. Este domingo 30 de noviembre, a las 12 horas en el Templo de Debod, tenemos una cita con la historia. No es una convocatoria de siglas ni de ideologías; es un llamamiento a la dignidad cívica. Feijóo ha convocado a la España que madruga y trabaja, a la España que se resiste a normalizar la corrupción como forma de gobierno.

Sánchez busca que nos resignemos, que aceptemos su deriva como un mal inevitable. Demostrémosle que se equivoca. Acudamos a defender la libertad frente a la mafia que ha ocupado el Gobierno. Por higiene democrática, por el futuro de nuestro país y porque, sencillamente, hasta aquí hemos llegado. Mañana nos vemos con la decencia.