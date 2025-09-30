Pilar Alegría defiende a Begoña Gómez tras el último informe de la UCO: «No hay nada»

La portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, afirmó este martes que «no hay nada» en los correos enviados por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, porque «en ningún caso» aparece el nombre del Gobierno ni el de Pedro Sánchez.

Así lo afirmó Alegría en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros en La Moncloa, en la que destacó que «no hay nada porque no hay nada que encontrar» en los correos enviados por Gómez a su asesora Cristina Álvarez, que investiga la Justicia.

«Cuando hablamos de estos correos estamos hablando de unos correos mandados desde una cuenta de Gmail que lo que dan a trasladar es lo que ya sabíamos porque ya se ha explicado en sede judicial. Lo que conocemos de nuevo es lo que ya sabíamos, que es que aquí no hay nada», señaló.

Asimismo, defendió el escrito de la Fiscalía asegurando que no ve delito de malversación asegurando que «en su primer párrafo trasladaba con absoluta claridad que no hay ningún caso de malversación de caudales públicos». Según Alegría, «estamos donde estábamos hace un año y medio, que es lo que lleva la instrucción en marcha». «El final siempre ha sido el mismo, no hay nada porque no hay nada que encontrar», zanjó.