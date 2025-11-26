Un perito de Aldama busca en su móvil pruebas contra el Gobierno

Víctor de Aldama tiene menos de 48 horas para reunir pruebas contra el Gobierno y aportarlas durante su declaración de mañana en la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno proporcionó al empresario un disco duro con la copia de sus teléfonos móviles que fueron ... incautados en febrero de 2024. Un perito analiza contra reloj estos datos con el objetivo de conseguir más pruebas contra Ángel Víctor Torres, según informan fuentes de la investigación a ABC.

La recuperación de los teléfonos móviles ha sido un objeto de deseo por parte de los protagonistas del caso Koldo. El exasesor de Ábalos y el propio exministro han reclamado de forma reiterada acceder al contenido de sus dispositivos para poder defenderse. En algunos de estos terminales hay conversaciones sensibles que mantuvieron con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

La negativas constante de los jueces ha sido la tónica general. De la misma forma alegaron indefensión ya que no pudieron responder a las acusaciones televisivas de Claudia Montes.

Con este panorama, Víctor de Aldama ha sido el primero en conseguir recuperar la información de sus terminales. El empresario ya obtuvo hace meses el dispositivo relacionado con la trama de los hidrocarburos y ahora tiene en su poder una memoria con la información que le incautó la Guardia Civil en febrero de 2024, cuando se llevaron a cabo las primeras detenciones.

El investigado por el caso Koldo tiene una copia del contenido de dos teléfonos: un iPhone 15 Pro y un iPhone 13 Pro. Esta información está en poder del experto perito Gustavo Martínez que es el hombre de confianza de Aldama para sus dispositivos.

En esta ocasión, el empresario tiene 48 horas para recabar nuevos datos contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Su objetivo parece claro: reunir más pruebas contra Ángel Víctor Torres. «Esta mañana nos entregaron una cosita y ahora trabajando un poquito. Se vienen sorpresas», publicó en redes sociales Aldama. La imagen estaba acompañada de un disco duro de gran capacidad.

Los pasos del expresidente canario y actual ministro del Gobierno serán analizados por el magistrado Ismael Moreno. La declaración de Aldama tiene por objetivo esclarecer los detalles que fueron recogidos por la UCO de la Guardia Civil en su informe sobre la compra de material sanitario por el Ejecutivo regional de Canarias.

La compra de mascarillas en Canarias

Así, los investigadores analizaron las diferentes conversaciones que intercambiaron Ángel Víctor Torres con Koldo García. El actual ministro se interesó por el pago a los socios de Aldama por la compra de mascarillas. Otros altos cargos de su Gobierno intercedieron de forma más recurrente por estos empresarios.

Uno de los objetivos de Aldama es conseguir pruebas para poder confirmar su testimonio en el que subrayó que Torres le reclamó el pago de una cantidad por este material sanitario. Un importe que se habría negado a pagar al actual ministro.

El Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional es el encargado de practicar las diligencias sobre las ramificaciones en Canarias del caso Koldo. Las facturas por estas adquisiciones tienen un valor superior a los 12 millones de euros.

La misión del empresario en esta próxima declaración es continuar colaborando con la justicia para poder esclarecer los hechos y aportar el mayor número de pruebas posibles. Por este motivo solicitó recuperar la información de sus dispositivos móviles.

Aldama guarda más pruebas que están custodiadas por personas de su confianza

En sus últimas declaraciones a los medios de comunicación, Aldama ha llegado a confesar que tiene más información que no está en poder de los agentes de la Guardia Civil. Unos datos que estarían en poder de terceras personas, según informan fuentes de la investigación a ABC.

La intención del empresario es aportarla cuando estén más avanzadas las causas. La colaboración del expresidente del Zamora ha sido reconocida por la Fiscalía Anticorrupción en sus escritos. El Ministerio Público pide siete años de prisión, una cantidad que es menos de la mitad de lo que solicita para los otros dos investigados.

Aldama antes de su comparecencia en el Parlamento de Canarias Miguel Barreto

En este caso, la pena se vería reducida por la atenuante de confesión, como plasmó el fiscal en su escrito de acusación. «Ha reconocido los hechos que se le atribuyen, aportando detalles sobre la duradera relación que mantuvo con Ábalos y Koldo García, el comienzo de la misma y el concierto con ellos para conseguir la adjudicación de contratos o el dictado de resoluciones que satisficieran sus intereses personales», expone el texto.

No obstante, ha expresado su predisposición a aportar estos datos para que siga avanzando la causa. Aldama sigue como investigado en el Tribunal Supremo, junto con Koldo García y José Luis Ábalos, y en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos.