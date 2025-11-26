Suscribete a
caso koldo

Un perito de Aldama busca en su móvil pruebas contra el Gobierno

El empresario ha recuperado el contenido de dos teléfonos móviles que le fueron incautado en febrero de 2024 por la Guardia Civil

Cerdán se apoyó en un círculo íntimo que no saltó hasta las pistas de Aldama

Aldama comparece en el Parlamento de Canarias para tratar de la compra de material sanitario
Aldama comparece en el Parlamento de Canarias para tratar de la compra de material sanitario Miguel Barreto

Borja Méndez

Víctor de Aldama tiene menos de 48 horas para reunir pruebas contra el Gobierno y aportarlas durante su declaración de mañana en la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno proporcionó al empresario un disco duro con la copia de sus teléfonos móviles que fueron ... incautados en febrero de 2024. Un perito analiza contra reloj estos datos con el objetivo de conseguir más pruebas contra Ángel Víctor Torres, según informan fuentes de la investigación a ABC.

