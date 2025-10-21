Suscribete a
Aldama sostiene que Koldo García llevaba dinero de las mordidas «todos los viernes» a Ferraz

Aporta un nuevo documento al juez que dice que demuestra que dio 20.000 euros en 'b' a Ábalos para adquirir un local

El empresario cifra las comisiones que ha dado tanto al exministro como al exasesor en más de 4 millones de euros

Imagen de un sobre con dinero incluido en el último informe de la UCO
Imagen de un sobre con dinero incluido en el último informe de la UCO abc
Javier Lillo

El empresario Víctor de Aldama ha aseverado este lunes que el exasesor ministerial Koldo García iba «todos los viernes» a la sede del PSOE ubicada en la calle de Ferraz a llevar dinero en efectivo que, ha asegurado, provendría de las mordidas que recababan ... tanto él como el exministro José Luis Ábalos. Así lo ha indicado en una entrevista concedida a 'El Análisis: Diario de la Noche' recogida por ABC.

