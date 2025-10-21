Aldama sostiene que Koldo García llevaba dinero de las mordidas «todos los viernes» a Ferraz

El empresario Víctor de Aldama ha aseverado este lunes que el exasesor ministerial Koldo García iba «todos los viernes» a la sede del PSOE ubicada en la calle de Ferraz a llevar dinero en efectivo que, ha asegurado, provendría de las mordidas que recababan ... tanto él como el exministro José Luis Ábalos. Así lo ha indicado en una entrevista concedida a 'El Análisis: Diario de la Noche' recogida por ABC.

En la misma se ha referido a un nuevo escrito presentado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el que, tal y como ha adelantado El Español y ha confirmado en fuentes jurídicas este periódico, refiere que abonó 20.000 euros al exministro en metálico para que adquiriera un local en Valencia. Sobre este extremo, el propio Ábalos ha reaccionado en la red social X desmintiendo que recibiera tal cantidad de Aldama.

Por otro lado, en esta nueva entrevista, el comisionista, también investigado en la causa en la que se indaga sobre si existió una trama que se hacía con comisiones a cambio de amaños de adjudicaciones de obra pública, ha cifrado en más de 4 millones de euros las mordidas que él mismo habría dado tanto a Ábalos como a Koldo García a lo largo de la relación que les unió.

Además, ha apuntado a que el presunto 'botín' de la trama y que permanecería oculto podría estar, según lo que ha podido saber, en Colombia, Guinea Ecuatorial o Panamá, lugares a los que viajaron. Y ha puesto el foco en Koldo García al afirmar que disponía de pasaporte diplomático y que eso le permitía moverse en el extranjero sin que le revisaran el equipaje.

«Yo seré juzgado por cohecho, no se como me trataran por ayudar a la justicia, lo decidirá la Fiscalía y el tribunal. No me quiero ver en la cárcel pero no lo sé. No voy a especular con eso ni quiero tenerlo en mi cabeza. Me arrepiento de haber conocido a esta gentuza -por Ábalos y Koldo García- y haber sido extorsionado por ellos», ha lamentado durante la entrevista.

Precisamente, este lunes trascendió que el magistrado ha citado como testigo, el próximo 29 de octubre, al exgerente del PSOE Mariano Moreno para interrogarle por los pagos en efectivo de dicha formación, contenidos en sobres, al exministro y su asesor en el ministerio, Koldo García, a los que la Guardia Civil hizo referencia en su último informe entregado a la causa. También a la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez.