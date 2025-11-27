Aldama prepara mensajes, PDF y pantallazos contra Ángel Víctor Torres

Víctor de Aldama se arma contra Ángel Víctor Torres. El empresario tiene ya a su alcance un arsenal de pruebas de cara a su declaración de hoy ante Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Mensajes de WhatsApp, pantallazos de conversaciones y documentos de PDF ... son algunos de los indicios contra el ministro de Pedro Sánchez que ha encontrado en los datos de sus teléfonos móviles, según informan fuentes de la investigación a ABC.

La ajetreada semana de Aldama comenzó el lunes cuando el magistrado accedió a su petición de devolverle el contenido de sus dos dispositivos móviles que le fueron interceptados tras su detención en febrero de 2024. En concreto, son dos teléfonos de la marca iPhone que contienen información de varios años.

Con esta decisión de Ismael Moreno, el empresario tiene de nuevo a su alcance mensajes, fotografías y documentos sensibles de su lustro de trabajo y relaciones con ministros socialistas. El enlace con todos ellos fue el exasesor de Ábalos: Koldo García.

El empresario Víctor de Aldama EFE

La información que proporcionó el juez al empresario quedó guardada en un dispositivo de almacenamiento que puso en manos de su perito Gustavo Martínez para que analizara los datos. No obstante, Aldama también realizó una copia del mismo.

«Esta mañana nos entregaron una cosita y ahora trabajando un poquito. Se vienen sorpresas», publicó el empresario en sus redes sociales acompañando el texto de una fotografía con el dispositivo donde duplicó la información que le facilitó la Audiencia Nacional.

Desde ese momento, Aldama ha trabajado contrarreloj para preparar su declaración de hoy ante Ismael Moreno que le preguntará por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de material sanitario en Canarias. El empresario tiene preparado acompañar y defender su testimonio con pantallazos, fotografías y conversaciones que afectan de forma directa al ministro Ángel Víctor Torres.

Las fuentes consultadas por este medio resaltan que muchos de ellos ya se encuentran incorporados en el documento que aportaron los investigadores al juzgado hace semanas. Sin embargo, la intención del empresario es exhibir que el expresidente canario colaboró con sus socios en la medida de sus posibilidades para la compra y el pago de este material sanitario.

Siguiendo esta línea, el empresario aportará mensajes que prueban la cercanía de sus «mosqueteros» con los altos cargos canarios. Adjuntará capturas de pantalla que demuestran que estaba al corriente de todos estos movimientos.

Uno de los grandes afectados por estas revelaciones judiciales será el exviceconsejero de la Presidencia Antonio Olivera. También será protagonista de las conversaciones el exdirector del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez.

Las mentiras de Torres y sus altos cargos

El testimonio de Olivera ha sido objeto de críticas por parte de la oposición en las islas. Coalición Canaria afirmó que este alto cargo y el ministro mintieron de forma reiterada en la Comisión de Investigación abierta por el «Caso Mascarillas».

Olivera negó en tres ocasiones haber entablado conversaciones con Koldo García. Las pruebas aportadas por la Guardia Civil desmienten esta versión y revelan como tenían un relación fluida prolongada en el tiempo y una «implicación directa» en la compra de este material que «atribuyó falsamente a criterios técnicos».

El informe de los investigadores refleja que Olivera fue el que indicó a una funcionara que aceptara la oferta de Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Víctor de Aldama. Unas pruebas que chocan directamente con sus declaraciones, según el partido nacionalista.

Las declaraciones del expresidente del Zamora en la Audiencia Nacional se antojan claves para el devenir de la rama de Canarias que investiga Ismael Moreno. Uno de los cometidos del juez será aclarar las palabras de Aldama en las que se refirió a una supuesta comisión, pago en efectivo, que habría reclamado Torres a través de Koldo García.

De Canarias a Baleares

Posteriormente, el magistrado tendrá que decidir si imputa o no a los altos cargos que aparecen en el informe o si prefiere que declaren en sede judicial. El informe de Canarias no será el último que aportaran los agentes de la UCO.

La Guardia Civil tiene el requerimiento judicial de investigar también la contratación de material sanitario por el Gobierno de Baleares durante la etapa de Francina Armengol. «Vale cariño, te mantengo informada de todo», fue uno de los mensajes que le trasladó Koldo García a la que por entonces ejercía de presidenta regional.

Es más, en el informe de Canarias se puede comprobar como los socios de Aldama se vanagloriaban de sus negocios en Baleares para defender su firme candidatura a recibir contratos públicos. Un aspecto que aún está siendo analizado por la UCO.