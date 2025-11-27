Suscribete a
CASO MASCARILLAS

Aldama prepara mensajes, PDF y pantallazos contra Ángel Víctor Torres

El empresario aportará al juez pruebas de la relación del ministro con sus socios por la compra de material sanitario durante su etapa en Canarias

Comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo del imputado Víctor de Aldama.
Borja Méndez

Madrid

Víctor de Aldama se arma contra Ángel Víctor Torres. El empresario tiene ya a su alcance un arsenal de pruebas de cara a su declaración de hoy ante Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Mensajes de WhatsApp, pantallazos de conversaciones y documentos de PDF ... son algunos de los indicios contra el ministro de Pedro Sánchez que ha encontrado en los datos de sus teléfonos móviles, según informan fuentes de la investigación a ABC.

