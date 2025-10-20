Suscribete a
Un alcalde de ERC paga con dinero público a espías para controlar a los que le critican

Jordi Molinera, regidor de Altafulla (Tarragona), defiende las contrataciones «por las amenazas»

Collboni ata el apoyo de ERC para los Presupuestos

El alcalde Jordi Molinera y las facturas de los contratos (izquierda) ABC
Joan Guirado

Madrid

El alcalde de Altafulla (Tarragona) de ERC, Jordi Molinera, se ha gastado 17.968 euros del presupuesto de este municipio –de 5.800 habitantes– en contratar detectives y despachos legales para 'espiar' a los vecinos de la localidad que le critican. Entre ... el 3 de noviembre de 2023 y el 30 de diciembre de 2024, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, el consistorio se hizo cargo de tres facturas, que suman en total esa cifra, para contar con los servicios de distintas empresas especializadas en monitorizar las redes sociales.

