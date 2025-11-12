Albares y Robles siguen sin fecha para explicar sus gastos reservados

La obligatoria rendición de cuentas de los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Defensa, Margarita Robles, sobre el uso que están realizando del dinero para gastos reservados se dilata. Ambas comparecencias siguen sin tener fecha en el horizonte, pese a que el ministro ... del Interior, Fernando- Grande-Marlaska, acudió a la Congreso el pasado 28 de octubre, hace ya dos semanas.

Tanto Albares como Robles han sido reacios a seguir sus pasos y siguen arrastrando los pies pese a que, como le sucedía a Grande-Marlaska, hasta octubre nunca habían solicitado comparecer ante la Comisión de control de los fondos reservados para esta cuestión. La ley establece que estas explicaciones son obligatorias ante la Cámara cada seis meses y aunque ningún Gobierno lo ha realizado con esta periodicidad, los ministros obligados sí las llevaban a cabo aproximadamente una vez cada año.

La petición de comparecencia de Albares ante la comisión de secretos para explicar los fondos reservados lleva fecha del 24 de octubre -cuando la de Grande-Marlaska ya había sido convocada-. Han pasado más de dos semanas desde entonces pero la citada comisión seguía sin tener ninguna sesión convocada al cierre de esta edición, según la página web del Congreso. Desde Exteriores no quisieron contestar a la pregunta de cuándo tendrá lugar esta rendición de cuentas. La elección del día depende de la agenda del ministro.

Tampoco Defensa quiso responder a cuándo dará explicaciones su ministra. La solicitud de comparecencia de Robles se registró casi una semana después que la de Albares, el pasado 30 de octubre, cuando ya habían pasado dos días desde que Grande-Marlaska realizara la suya. La petición de la ministra de Defensa fue calificada este martes por la Mesa del Congreso, lo que da vía libre para que se fije una fecha que debería estar ya aproximada ya que desde este ministerio se aseguró a ABC en semanas pasadas que la tardanza en solicitar la comparecencia se debía precisamente a que se estaba intentando cuadrar una fecha.

Petición del PP

El incumplimiento del mandato legal de Robles de explicar al Congreso el uso de los fondos reservados es doble ya que Defensa tiene presupuesto para acciones secretas y, además, tiene políticamente a su cargo el Centro Nacional de Inteligencia, que también tiene fondos secretos.

Albares y Robles se vieron arrastrados a solicitar comparecer al dar este paso Grande-Marlaska, tras publicar este periódico el pasado 5 de octubre que ninguno de estos tres ministros -los tres obligados-había solicitado nunca acudir al Congreso a explicar a qué dedican los fondos reservados. El PP solicitó la comparecencia de los tres el pasado 7 de octubre y el titular de Interior decidió registrar una solicitud de comparecencia a petición propia un día después, el 8 de octubre.

Desde que es ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares no ha ido nunca a la comisión de secretos. Robles e Interior sí acudieron dos veces hasta el año 2022 por otros motivos y, según Presidencia del Gobierno, aprovecharon estas comparecencias para ofrecer «datos» sobre fondos reservados, pero no hay constancia de que éste fuera un punto a tratar.

La ley que regula el uso de los fondos reservados es muy clara y hasta las legislaturas de Pedro Sánchez todos los gobiernos sin excepción pidieron acudir voluntariamente al Congreso a cumplir con el mandato de explicar cómo estaban gastando este dinero. Esta ley fue aprobada por el último gobierno de Felipe González, en el año 1995, para intentar recuperar parte de la confianza de la ciudadanía y evitar que pudieran volverse a repetir escándalos de corrupción como los de Luis Roldán, Filesa o GAL. Todos ellos compartieron el uso delictivo del presupuesto previsto para gastos reservados.

Hasta el momento, la última rendición de cuentas de todos los ministros con presupuesto para gastos reservados y conforme a la ley se produjo en 2017, con Mariano Rajoy aún en la Moncloa.