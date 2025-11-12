Suscribete a
Congreso

Albares y Robles siguen sin fecha para explicar sus gastos reservados

Marlaska acudió hace ya dos semanas a la Comisión de Secretos Oficiales y no hay convocatorias

El ministro del Interior pidió comparecer por los fondos reservados y dejó en evidencia a Robles y Albares

Albares, el pasado día 6, en la clausura de unos premios en Bruselas (Bélgica)
Ana Sánchez

Madrid

La obligatoria rendición de cuentas de los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Defensa, Margarita Robles, sobre el uso que están realizando del dinero para gastos reservados se dilata. Ambas comparecencias siguen sin tener fecha en el horizonte, pese a que el ministro ... del Interior, Fernando- Grande-Marlaska, acudió a la Congreso el pasado 28 de octubre, hace ya dos semanas.

