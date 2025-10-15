Suscribete a
Albares responde a Trump desde China: «España es un aliado fiable»

El ministro de Exteriores defiende que «no puede cuestionarse» el compromiso de España con la OTAN

Trump sube el tono contra Sánchez: califica de «irrespetuoso» el gasto en defensa de España y vuelve a amenazar con aranceles

Sigue en directo la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares Reuters

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que «España es un aliado fiable» en el seno de la OTAN y que no puede cuestionarse de ninguna manera su compromiso con la seguridad euroatlántica, después de que el presidente ... estadounidense, Donald Trump, haya amenazado con imponer aranceles a España por no llegar al 5% del PIB en gasto en defensa.

