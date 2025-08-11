Albares pide a la UE endurecer su postura en Gaza: «Nadie puede pensar que los europeos podemos tener una relación normal con Israel»

«Nadie puede pensar que los europeos y Israel podemos tener una relación normal como si no pasara nada». Así se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante las cuestiones planteadas sobre la situación en Gaza este lunes en una entrevista televisiva.

Albares ha asegurado que España «sí» se plantea sanciones adicionales contra Tel Aviv tras el anuncio de una nueva operación militar para controlar Gaza en los últimos días, un plan que el ministro español no ha dudado en «condenarlo con toda firmeza» y calificarlo «como un error».

«Ya tenemos una lista de sanciones», ha explicado el titular de Exteriores en 'La Hora de La 1', de TVE, «como la de colonos violentos que vamos a seguir ampliando contra todos aquellos que trabajan y se expresan para malograr la solución de los dos Estados». Además, ha llamado a los socios europeos a «avanzar en la suspensión de »todo el acuerdo«, incluido lo económico, de colaboración entre la Unión Europea e Israel». Y ahí lanzó la proclama Albares: «Nadie puede pensar que los europeos y Israel podemos tener una relación normal como si no pasara nada».

También ha exigido a la UE apliacar el «embargo total de armas» a Israel, como ya hace, según el ministro, España. «Son medidas de extricto cumplimiento de la legislación europea, que hemos hecho con otros países, porque no vendemos armamento a escenarios en guerra», ha afirmado. «¿Por qué no lo vamos a hacer con Israel», se ha preguntado Albares.

Ucrania: «No se puede decidir sin contar con los europeos»

El ministro español ha concedido esta entrevista antes del encuentro extraordinario de los titulares de Exteriores de la Unión Europea donde se analizará la cuestión de la guerra de Ucrania ante el encuentro en Alaska de este viernes entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, donde pretenden hacer avances en el fin del conflicto, sin la presencia del líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

Como ya hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en redes sociales este fin de semana, Albares ha insistido en que «no se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania en la mesa», pero ha añadido la coletilla que los países de la UE defdenderán esta semana: «Tampoco se puede decidir sin contar con nosotros, los europeos, porque lo que se decida en Ucrania impactará en la seguridad de Europa».

El ministro ha eludido querer hacer «política ficción» sobre el encuentro entre Trump y Putin del viernes, aunque no vería mal que lograran «un alto el fuego», pero sí ha insistido en una advertencia para los dos poderosos mandatarios al aseguerar que «si hay un premio para el agresor en esta guerra, el mundo va a ser más inestable mañana».