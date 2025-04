Albares ignora al Senado ante las quejas de los diplomáticos por su gestión en Exteriores

Dos meses. Es el tiempo que lleva el ministro José Manuel Albares sin comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado para explicar la política de ceses arbitrarios que el jefe de la diplomacia española ha ido ejecutando en los últimos meses y ... que a finales de enero puso en pie de guerra a la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que representa a casi mil diplomáticos de los 5.000 que en la actualidad hay en activo.

La petición de comparecencia al ministro la registró el Grupo Parlamentario Popular con la intención de que Albares rinda cuentas por «los escandalosos ceses» de diplomáticos en el servicio exterior. Fue presentada el 4 de febrero a través de su portavoz, Alicia García, pero desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no han respondido todavía para poner fecha y hora para que el ministro acuda a esta comisión, donde Albares tendrá que informar sobre «las medidas que piensa adoptar para garantizar que la acción exterior de España se rija exclusivamente por principios de profesionalidad, mérito y neutralidad institucional», según informaron en su momento desde el PP, que denunciaron «que estas destituciones se han llevado a cabo sin seguir los criterios objetivos y la transparencia debida».

Aunque desde el PP pusieron énfasis en el relevo del embajador español en Corea del Sur, Guillermo Kirkpatrick, después de que se reuniera con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «sin pedir autorización al Departamento de Exteriores», Albares ejecutó otros ceses arbitrarios -como los de los embajadores en Croacia (Juan González Barba) y Bruselas (Alberto Antón)- sobre los que tampoco dio explicaciones.

Se da la circunstancia de que en la Cámara Alta el PP tiene mayoría absoluta, lo que hace que gran parte de miembros del Gobierno prefieran no comparecer. En el caso de Albares, es el ministro que más veces se ha ausentado en toda la legislatura, sumando 19 ausencias. Este periódico se puso ayer en contacto con la Oficina de Información Diplomática (OID) para conocer los motivos que han llevado a Albares a no comparecer, pero no obtuvo respuesta, como lleva ocurriendo desde hace algunos meses cada vez que ABC realiza alguna pregunta por este canal de servicio público.

Este periódico lleva contando y denunciando las decisiones del ministro desde enero de 2022, seis meses después de que tomara posesión de la cartera en julio de 2021. Durante todo este tiempo, tal y como publicó este diario hace algo más de un mes, Albares lleva a cabo una serie de 'vendettas' personales a sus compañeros diplomáticos, que tiene apuntadas en una libreta de la que no se separa y que en los pasillos de la sede del ministerio, en el madrileño palacio del Marqués de Salamanca, llaman 'el cuaderno de Montecristo'.