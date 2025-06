Albares consuma el cese del embajador en Bélgica que se quedó dormido en uno de sus discursos

Cinco meses. Es el tiempo que ha tardado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en consumar el cese del embajador en Bélgica, Alberto Antón. En la referencia del Consejo de Ministros publicada a última hora de este martes, figura el nombramiento del ... nuevo jefe de misión para esta embajada, que a partir de ahora será el diplomático José María Rodríguez Coso.

Este relevo se conocía desde que el ministro decidió cesar a Antón tras haberse quedado dormido durante su intervención en la Conferencia de Embajadores, que tuvo lugar el pasado mes de enero, pero el jefe de la diplomacia española ha preferido distanciar el nombramiento para que no fuera tan evidente el escándalo en su política de ceses arbitrarios, una limpieza que hasta la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) viene denunciando desde hace cinco meses, cuando trascendió que Albares se estaba saltando la norma no escrita de relevar embajadores cuando todavía no habían cumplido ni tres años en sus destinos.

Los damnificados por estas decisiones que la ADE calificó de arbitrarias –y que ABC lleva tiempo denunciando porque las acomete para nombrar a diplomáticos afines– fueron, además de Alberto Antón (Bélgica), Juan González Barba (Croacia) y Guillermo Kirkpatrick (Corea del Sur).

Tras pedir el placet a las autoridades belgas para Rodríguez Coso, Antón envió una carta al ministro en la que le acusaba de «sembrar el miedo entre quienes defendemos España». En esta misiva también deslizó un triángulo de movimientos con los que Albares, a costa de Antón, beneficiaba a un matrimonio de diplomáticos cercanos al ministro.

Este movimiento termina hoy, cinco meses después, con este nuevo nombramiento y rescata de la hemeroteca de ABC de hace unos meses a 'los Ceaucescu'. Y es que, cuando el nombramiento se haga efectivo este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, José María Rodríguez Coso, dejará de ser embajador en Luxemburgo para irse a Bélgica.

Su puesto lo ocupará Nieves Blanco, quien hasta ahora ha sido embajadora en Lituania y que está casada con Marcos Alonso, jefe de misión en la Representación Permanente ante la UE. Para favorecer a una pareja de amigos diplomáticos, a quienes en los pasillos del ministerio llaman 'los Ceaucescu', Albares ha sacado antes de Bélgica a Antón, quien tiene una larga experiencia en la Carrera Diplomática y es un compañero muy querido en Exteriores, menos, por lo que parece, en la planta noble del ministerio.