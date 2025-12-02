Suscribete a
España pierde 14.358 empleos en noviembre por la fuerte caída de la actividad en la hostelería

Air Europa niega pagos o mediación de Begoña Gómez en su rescate en 2020 y defiende la legalidad del expediente

Sostienen que toda la tramitación de la subvención otorgada a la aerolínea durante la pandemia «se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo»

La ministra de Hacienda saca pecho del rescate de Air Europa

Begoña Gómez en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.
Begoña Gómez en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Ignacio Gil

EP

La aerolínea Air Europa ha negado haber pagado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ninguna actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia, y ha asegurado que «en ningún momento» se le solicitó ... «intermediación o gestión alguna» para el procedimiento administrativo.

