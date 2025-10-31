Todas las afirmaciones bajo sospecha del presidente

Más allá del tono bronco que tuvo la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión y pese a los constantes regates a las preguntas de los portavoces, sí que se dieron respuestas que tocaron de lleno su relación (o no) con personajes que están ... directamente relacionados con las tramas y causas que la justicia investiga.

La relación con De Aldama

Pedro Sánchez negó en varias ocasiones haber conocido a Víctor de Aldama, el empresario vinculado con las presuntas mordidas que habrían recibido tanto el exministro José Luis Ábalos como su asesor Koldo García. Sin embargo, el senador del PP Alejo Miranda le mostró una fotografía en la que ambos aparecían posando tras un mitin en en el Teatro de La Latina. «Que yo me haga fotos en un mitin es moneda común», le respondió Sánchez.

Koldo García, «anecdótico»

Sobre quien fuera el 'chico para todo' de Ábalos, Sánchez defendió que con él tuvo una relación «absolutamente anecdótica» y que no recordaba en cuántas ocasiones pudo cruzar palabras con él, «pero las mínimas». También negó recordar haberse enviado wasaps con él o por qué se le eligió para custodiar sus avales para las primarias. A pesar de esta respuesta, García fue el hombre de confianza de Ábalos, que gozaba a su vez de una cercanía con Sánchez desde que le acompañó en su campaña para hacerse con las riendas del partido.

Ábalos, el punto final

Otro de los temas en los que se insistió fue en conocer por qué decidió apartar a Ábalos del ministerio en 2021, y ahí Sánchez tiró de argumentario una y otra vez sosteniendo que la decisión se enmarcó en una crisis de Gobierno para afrontar la desescalada de la pandemia. Sobre los 'vicios' del exministro sostuvo que «desconocía sus hábitos y cotidianidad» pero reconoció que gozó de su «máxima confianza política» debido a sus claras cualidades como político.

El viaje de Delcy

El presidente sostuvo que en 2020 desconocía que había una prohibición de la Unión Europea de que cargos venezolanos pisaran territorio europeo, y que cuando tuvo conocimiento transmitió que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no podía pisar España. El senador del PP, en cambio, le mostró el documento de medidas restrictivas por la sitaución de Venezuela que data de noviembre de 2017, más de dos años anterior al viaje de la vicepresidenta.

Hermano y Elvas, silencio

Después de que el senador del PP vinculara Soluciones de Gestión -la empresa cercana a De Aldama y que se hizo con contratos de mascarillas en pandemia- con empresas radicadas en Elvas (Portugal), le preguntó si su hermano, David Sánchez, residía en esa localidad portuguesa. El presidente rehuyó contestar esa pregunta indicando que no tenía que ver con el objeto de la comisión (que trata sobre el caso Koldo), y el senador que presidía indicó esa negativa a contestar debía constar en acta. No obstante, en julio el propio abogado de David Sánchez indicó al juez que seguía residiendo allí.

Begoña y Air Europa

«Por supuesto que no». Así de tajante respondió Pedro Sánchez a la pregunta de si Begoña Gómez, su esposa, medió en el rescate de Air Europa en plena pandemia. El PP, una vez más, le recordó que el IE África Center que dirigía ella estaba patrocinado por Wakalua, empresa de Globalia (matriz de Air Europa) y que por tanto había una relación.

Plus Ultra, «no me consta»

Sánchez indicó además que no le constaba que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hubiera mediado en el rescate de Plus Ultra o que la visita de Delcy Rodríguez tuviera algo que ver con ese asunto.