La Acusación Popular del caso Begoña Gómez cuantifica el daño patrimonial al erario público en más de 320.000 euros

Cree que en el uso de su asistente de Moncloa para fines privados hubo «una estrategia deliberada para detraer fondos» públicos

La asistente de Begoña Gómez envió 18 de los correos que refleja el informe de la UCO en horario laboral

En el escrito presentado por la Acusación Popular ante el juez Juan Carlos Peinado -que investiga a Begoña Gómez por malversación- se explica que el perjuicio económico ocasionado al erario público por el uso de medios y personal público para fines privados de la esposa ... del presidente del Gobierno es «perfectamente cuantificable y de extrema gravedad». Así, explican que la asistente de La Moncloa Cristina Álvarez percibió con cargo a los Presupuestos Generales del Estado un salario total aproximado de 320.834 euros en el periodo comprendido entre el 16 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2024. Y enfatizan que en realidad sólo hizo «tareas privadas en beneficio exclusivo (...) Gómez, completamente ajenas al interés público que justificaba su nombramiento y la asignación de tales fondos».

