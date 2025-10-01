La Acusación Popular del caso Begoña Gómez cuantifica el daño patrimonial al erario público en más de 320.000 euros

En el escrito presentado por la Acusación Popular ante el juez Juan Carlos Peinado -que investiga a Begoña Gómez por malversación- se explica que el perjuicio económico ocasionado al erario público por el uso de medios y personal público para fines privados de la esposa ... del presidente del Gobierno es «perfectamente cuantificable y de extrema gravedad». Así, explican que la asistente de La Moncloa Cristina Álvarez percibió con cargo a los Presupuestos Generales del Estado un salario total aproximado de 320.834 euros en el periodo comprendido entre el 16 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2024. Y enfatizan que en realidad sólo hizo «tareas privadas en beneficio exclusivo (...) Gómez, completamente ajenas al interés público que justificaba su nombramiento y la asignación de tales fondos».

Añaden que ese daño patrimonial no se limita al salario público indebidamente percibido, y explican que la actividad de esa asistente «supuso también la distracción continuada de recursos materiales, tecnológicos y humanos de la Presidencia del Gobierno».

Entre esos recursos destacan la disponibilidad de vehículos oficiales y escolta de seguridad para desplazamientos a actividades privadas. O el uso reiterado del correo electrónico oficial de la Presidencia «para comunicaciones privadas, gestiones con universidades, empresas y entidades financiadoras, en relación con proyectos sin vínculo alguno con la función pública». O el «aprovechamiento ilícito del tiempo de trabajo», puesto que, alegan, durante años, de lunes a viernes en horario laboral ordinario, la investigada Álvarez dedicó su jornada a atender asuntos estrictamente privados, lo que constituye una apropiación ilegítima de fuerza de trabajo sufragada por el Estado».

A juicio de la acusación popular, la suma de estas partidas -salario público, uso de bienes y servicios estatales, consumo de medios tecnológicos, recursos humanos y logísticos- configura una malversación continuada de caudales públicos en el sentido amplio reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que incluye no solo dinero sino cualquier bien, servicio o fuerza de trabajo con valor económico. Las acusaciones consideran que «este patrón de desviación prolongada y consciente» fue tolerado sin reacción por el tercer investigado, Francisco Martín, «pese a su deber de supervisión como secretario general de la Presidencia.

«La magnitud»

Subrayan que esto acredita «la existencia de una estrategia deliberada para detraer fondos y medios públicos en beneficio exclusivo de la investigada Gómez». Y suman a esto que hubo una «persistencia en el tiempo» y que la magnitud de las cantidades desviadas y la multiplicidad de recursos comprometidos elevan la gravedad de los hechos y refuerzan la imputación por el delito de malversación de caudales públicos.

Para corroborar estos indicios, la acusación popular pide al juez, además de testificales como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una serie de diligencias como que se libre oficio a la Agencia Tributaria para que remita las declaraciones de la renta de Cristina Álvarez de los ejercicios de 2018 al 2024, o que solicite a la Secretaría General de la Presidencia la entrega de datos salariales actualizados a fecha de hoy, en soporte oficial y completo, de la asistente correspondiente a todo el ejercicio 2025: con nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios.

Cabe recordar que el magistrado investiga en esta pieza separada si hubo un delito de malversación y que el sábado pasado convocó a los tres -Gómez, Álvarez y Martín- para comunicarles que, en caso de que el asunto llegue a juicio, serán juzgados por un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos empadronados en la Comunidad de Madrid.

En esa vistilla, tanto la Fiscalía como las defensas de los investigados -que no acudieron a la cita alegando que la ley lo permite a pesar de que Peinado así lo dispuso- expusieron que desde su punto de vista los hechos imputados no son constitutivos de ese delito y pidieron el archivo de la pieza separada.

Las acusaciones mantienen que «no existe relación instrumental entre los delitos investigados en la causa principal (tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros) con el delito de malversación.