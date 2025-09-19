Suscribete a
El Abogado General de la UE expondrá su informe sobre la ley de amnistía el 13 de noviembre

Dos meses después de esta audiencia pública, el Tribunal de Luxemburgo dictará sentencia sobre el borrado de la malversación

Juan Chapapría: «Si la justicia europea nos da la razón, el Constitucional quedará en entredicho porque la ley será inaplicable»

Puigddemont, con su abogado, Gonzalo Boye, quien le representó ante la Gran Sala
Nati Villanueva

Madrid

El primer pronunciamiento de la justicia europea sobre la ley de amnistía cuya constitucionalidad ya acordó el TC se producirá como pronto a finales de diciembre o ya al inicio del próximo año. El Tribunal de Justicia de la UE ya ha puesto fecha a ... las conclusiones del Abogado General, antesala del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El representante de los servicios jurídicos de la Unión dará a conocer su informe en una audiencia pública el próximo 13 de noviembre. Será una vista determinante porque su opinión es tenida en cuenta por el TJUE la mayoría de las ocasiones y lo que decida condicionará el futuro de los procedimientos abiertos en los que están en juego la amnistía de delitos de malversación y de terrorismo.

