Yolanda Díaz no acelera su proyecto para el 19-J aunque a Podemos le gustaría

Horas después del fracaso de Unidas Podemos en Castilla y León, donde se quedaron con un solo procurador, Yolanda Díaz puso tres mensajes en Twitter. Parecía improvisado, pero estaba medido. Se desvinculaba de los resultados de la coalición de Podemos ... e Izquierda Unida en la región y apelaba a la necesidad de un «proyecto nuevo». La candidatura de Castilla y León no dejaba de ser más de lo mismo, aunque fuese la primera vez que se presentaban juntos en la región. Y pinchó.

El equipo de la vicepresidenta segunda ve esa suma absolutamente desvalorizada. Pero ahora, de cara al 19-J en Andalucía , las izquierdas han llegado a un principio de acuerdo que ofrece un poco de aire fresco. Podemos, Izquierda Unida, Más País , Alianza Verde , Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz ya trabajan en una plataforma como alternativa «fuerte» al PSOE .

Fuentes de Unidas Podemos señalan a ABC que el nombre será Por Andalucía , lo que quedó después de quitarle «Unidas» porque no convencía al resto al evocar la marca morada. Negocian estos días quién será su candidato a presidir la Junta de Andalucía . Según estas mismas fuentes, la mayoría de los partidos están de acuerdo en que sea un independiente, algo similar a los perfiles que busca Díaz en la sociedad civil para que los partidos queden en un segundo plano.

Por Andalucía, el nombre

La formación de Íñigo Errejón amagó con no sumarse al acuerdo, receloso de los planes de Podemos, pero finalmente sí participarán. No estará en cambio Adelante Andalucía , los anticapitalistas de Teresa Rodríguez . Podemos es el único partido con capacidad de presentarse por separado, pero reconocen a este diario que «no hay otra opción para sumar que no sea ir juntos». Este «frente amplio de izquierdas», como lo llama el partido morado, tiene algunas similitudes con el proyecto que plantea Díaz. Pero vaya por delante que ella no se limitará a reunificar la izquierda, sino que busca superar la base de Unidas Podemos.

Podemos espera un poco más de implicación por parte de la vicepresidenta para esta campaña, dada la sensación de desamparo que tuvieron en Castilla y León. Por el momento, explican, sí han notado más muestras de «interés», sobre todo a nivel interno. Fuentes del entorno de la vicepresidenta señalan que ella «simplemente trata de ayudar si se lo piden», pero subrayan que «las decisiones últimas no son suyas, sino de los andaluces». Por ejemplo, medió para que hubiese acuerdo. Díaz bendice la coalición andaluza, pero su proyecto «es nacional».

«No va a llegar a tiempo»

«Es evidente que no va a llegar a tiempo», dijo la propia Díaz hace unas semanas, cuando las elecciones aún estaban previstas para otoño. En una visita a la Universidad de Sevilla dejó muy claro que no quiere estrenar su proyecto en las andaluzas. Aseguró también que lo suyo no se trata de «sumar siglas», sino que requiere de tiempo porque es un cambio más profundo para lograr «un proyecto de país».

Hay una anécdota que ilustra los planes de la vicepresidenta: cuando se conoció el adelanto en Castilla y León, el portavoz de Podemos Pablo Fernández dijo que la candidatura unitaria que preparaban en el territorio sería el «primer paso» del proyecto de Díaz. Pero el equipo de la vicepresidenta se movilizó rápido para desactivar la relación entre esa suma regional y el espacio en el que ella trabaja, y tildaron de «mala explicación» las palabras del portavoz morado. A Podemos le gustaría que ella se implique más porque es un dinamizador y aglutina a otras fuerzas, pero aunque la vicepresidenta apoyará la fórmula de izquierdas que se presente en Andalucía, no quiere ser responsable del candidato que elijan ni de quién se suma: no tiene ese poder al no ser parte de ningún partido.

Las fechas del adelanto andaluz pillan a la vicepresidenta con su proyecto sin configurar. Se prevé que ese proceso empiece en «los próximos días», después de que voluntariamente lo retrasara para centrarse en la gestión de la crisis derivada de la guerra. La implicación de Díaz para el 19-J va camino de ser parecida a la de Castilla y León (donde asistió a un mitin). Las expectativas que genera en la izquierda su propuesta nacional, incluso en sectores socialistas, es fundamental para lanzar el proceso. No quieren quemarlo en una improvisación en Andalucía. Solo tiene su imagen y la promesa de un proyecto «reilusionante» y creen que sería un mal cálculo acelerarlo todo para un territorio donde no esperan grandes resultados.